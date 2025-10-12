ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

নিজের ভোটার এলাকা পরিবর্তন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন (এনআইডি) অনুবিভাগের মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীরের অনুমোদনে প্রধান উপদেষ্টার ভোটার এলাকা পরিবর্তন করা হয়।
রবিবার (১২ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
জানা গেছে, এনআইডি ডাটাবেজের তথ্য অনুযায়ী, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এতদিন ভোটার ছিলেন মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাংক কমপ্লেক্সের ঠিকানায়। তবে বর্তমানে এটি পরিবর্তন করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন ঢাকা-১৭ আসনের গুলশান-২ এর ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে।
গত ২ ফেব্রুয়ারি লিখিতভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের আবেদন করেন প্রধান উপদেষ্টা। ১৭ ফেব্রুয়ারি আবেদন অনুমোদন করেন মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর। পরের দিন আবেদন সংশোধন হয়।
উল্লেখ্য, কোনও ব্যক্তি যে এলাকার ভোটার হন, সেই এলাকাতে যেকোনও নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন।