রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৭আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৭
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

নিজের ভোটার এলাকা পরিবর্তন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন (এনআইডি) অনুবিভাগের মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীরের অনুমোদনে প্রধান উপদেষ্টার ভোটার এলাকা পরিবর্তন করা হয়।

রবিবার (১২ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, এনআইডি ডাটাবেজের তথ্য অনুযায়ী, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এতদিন ভোটার ছিলেন মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাংক কমপ্লেক্সের ঠিকানায়। তবে বর্তমানে এটি পরিবর্তন করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন ঢাকা-১৭ আসনের গুলশান-২ এর ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

গত ২ ফেব্রুয়ারি লিখিতভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের আবেদন করেন প্রধান উপদেষ্টা। ১৭ ফেব্রুয়ারি আবেদন অনুমোদন করেন মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর। পরের দিন আবেদন সংশোধন হয়।

উল্লেখ্য, কোনও ব্যক্তি যে এলাকার ভোটার হন, সেই এলাকাতে যেকোনও নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
মাঠ প্রশাসন গোছানোর দায়িত্ব নিলাম: জনপ্রশাসন সচিব
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা করতে সর্বোচ্চ ১২-১৫ ঘণ্টা লাগবে: উপাচার্য
শাকিবের চোখে ‘মানবতার সৈনিক’ কাঞ্চন
জমি নিয়ে বিরোধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই ঘণ্টা সংঘর্ষ, আহত ১৫
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
১৫ কর্মকর্তাকে হেফাজতে নিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
পাঁচ দল নিয়ে মাঠে গড়াবে এবারের বিপিএল!
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
