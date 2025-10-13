ড. ইউনুসকে এফএও সদর দফতরে উষ্ণ অভ্যর্থনা 

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সোমবার (১৩ অক্টোবর) রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সদর দফতরে পৌঁছালে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এফএও’র মহাপরিচালক কিউ ডংয়ু। প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এই তথ্য জানান। এদিন এফএও আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টে অংশ নেবেন প্রধান উপদেষ্টা।
অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। তার বক্তব্যে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা, সম্পদের অধিকারে বৈষম্য, তরুণদের উদ্যোক্তা, থ্রি জিরো থিওরি-সহ খাদ্য অধিকারের বিষয়গুলো উঠে আসবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
রোমের স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা) বক্তৃতা দেওয়ার কথা রয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, রোমে আজকের কর্মসূচি অনুযায়ী অধ্যাপক ইউনূস মূল বক্তব্য দেওয়ার পর গ্লোবাল অ্যালায়েন্সের অফিস পরিদর্শন করবেন। বিকাল ৩টা ২০ মিনিটে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।
এ ছাড়া রোমের মেয়র রবার্তো গুয়ালতিয়েরির সঙ্গে স্থানীয় সময় বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে এবং জিবুতির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিকাল ৫টা ১৫ মিনিটে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা।
কর্মসূচি অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে এফএও মহাপরিচালক ড. কু দোংইউ প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।