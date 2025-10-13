X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবো: প্রধান উপদেষ্টা 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৩৯আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৩৯
রোমে ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের সিগনেচার ইভেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, তরুণরা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠনে নিয়োজিত। তারা একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলছে, যা তার জনগণকে শাসনকে কেন্দ্রে রাখে। ফেব্রুয়ারিতে আমরা আমাদের জাতীয় নির্বাচন করবো  এবং এর সঙ্গে আমরা ন্যায়বিচার এবং জনগণের শক্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবো।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রোমে ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের সিগনেচার ইভেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া এক বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এই অনুষ্ঠান আয়োজন করছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, গত বছর বাংলাদেশের জনগণ সবার জন্য গণতন্ত্র, শান্তি ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে। আমাদের যুব সম্প্রদায়  সাহস এবং আশায় পরিপূর্ণ তরুণরাই— এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাদের দাবি ছিল সহজ— জনগণকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া। ন্যায্যতা, অন্তর্ভুক্তি এবং বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে একটি সমাজ তৈরি করা।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশে আমাদের ছোট ভূমি সত্ত্বেও— যা ইতালির প্রায় অর্ধেক, আমরা ১৭ কোটিরও বেশি মানুষকে খাওয়াই এবং মিয়ানমারে সহিংসতার শিকার হয়ে পালিয়ে আসা প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গাকে সহায়তা করি। 

তিনি বলেন, আমরা চাল উৎপাদনে স্বাবলম্বী হয়েছি– ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। আমরা চাল, শাকসব্জি এবং স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে একটি। আমাদের কৃষকরা ফসলের উৎপাদন ২১৪ শতাংশে উন্নীত করেছেন। আমরা ১৩৩টি জলবায়ু-সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছি। আমরা ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকিসহ কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করেছি। আমরা একটি  শক্তিশালী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা তৈরি করেছি। আমরা স্ট্যান্টিং কমিয়ে দিচ্ছি। আমরা খাদ্যাভাসে বৈচিত্র্য আনছি। আমরা আমাদের কৃষিকে সবুজ করছি- মাটি, জল এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করছি।

/এসও/ এপিএইচ/
বিষয়:
প্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
ক্ষুধা দূরীকরণে প্রধান উপদেষ্টার ৬ প্রস্তাব
ড. ইউনুসকে এফএও সদর দফতরে উষ্ণ অভ্যর্থনা 
তরুণ কৃষি-উদ্যোক্তাদের জন্য সামাজিক ব্যবসা তহবিল গঠনের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
সর্বশেষ খবর
এবার হামজাকে নিয়ে কী বললেন হংকং কোচ
এবার হামজাকে নিয়ে কী বললেন হংকং কোচ
নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজি করতে দিয়েছেন বিএনপি নেতা, ভাইরাল ভিডিওটি কি সত্য
নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজি করতে দিয়েছেন বিএনপি নেতা, ভাইরাল ভিডিওটি কি সত্য
প্রাথমিকে দাওরা হাদিস সনদধারীদের ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে উপদেষ্টার চিঠি
প্রাথমিকে দাওরা হাদিস সনদধারীদের ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে উপদেষ্টার চিঠি
ক্ষুধা দূরীকরণে প্রধান উপদেষ্টার ৬ প্রস্তাব
ক্ষুধা দূরীকরণে প্রধান উপদেষ্টার ৬ প্রস্তাব
সর্বাধিক পঠিত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
পদত্যাগ করলেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের একমাত্র শেয়ারধারী পরিচালক
পদত্যাগ করলেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের একমাত্র শেয়ারধারী পরিচালক
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media