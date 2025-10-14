বাংলাদেশিদের সহায়তার জন্য রোমের মেয়রের প্রতি প্রধান উপদেষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশিরা ইতালীয় সমাজে সাংস্কৃতিকভাবে একীভূত হয়েছেন এবং ইতালির অর্থনীতি ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন উল্লেখ করে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস রোমের মেয়রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রোমের মেয়র রবার্তো গুয়ালতিয়েরিরের সঙ্গে সাক্ষাতকালে বাংলাদেশি অভিবাসীদের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাল প্রধান উপদেষ্টা।
তিনি বলেন, ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশিরা সেদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন এবং একই সঙ্গে দেশে গুরুত্বপূর্ণ রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। তারা এখন এখানে সাংস্কৃতিকভাবে একীভূত। ইতালির অনেক শীর্ষস্থানীয় রেস্টুরেন্টের শেফ এখন বাংলাদেশি।
রোমের মেয়র গুয়ালতিয়েরিও রোমের বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশে বাংলাদেশি প্রবাসীদের ইতিবাচক ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি অধ্যাপক ইউনূসকে তার দফতরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। মেয়র ড. ইউনূসকে ঐতিহাসিক রোমান সিনেট ও আশপাশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করান।
দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই নেতা রোম ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। আলোচনায় বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, নিরাপদ অভিবাসন এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সফরের সম্ভাবনা নিয়েও কথা বলেন তারা।
সভায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ ও ইতালিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রকিবুল হক উপস্থিত ছিলেন।