মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
রোমের মেয়রের ব্যালকনি থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখলেন প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১২আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১২
রোমের মেয়রের ব্যালকনি থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখছেন প্রধান উপদেষ্টা

ইতালির রোমের মেয়র রবার্তো গুয়ালতিয়েরির সঙ্গে তার কার্যালয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। 

সোমবার (১৩ অক্টোবর) তিনি মেয়রের অফিসে যান। এসময় মেয়র রবার্তো গুয়ালতিয়েরি তার অফিসের বারান্দা থেকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দুই হাজার বছরের পুরোনো রোমান সিনেট ও আশেপাশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। পরে মেয়র প্রধান উপদেষ্টাকে রোমান সম্রাট দার্শনিক মার্কাস অরেলিয়াসের একটি খোদাই করা মূর্তি উপহার দেন। ফলকটিতে রোমান সম্রাট এবং দার্শনিক মার্কাস অরেলিয়াসের একটি খোদাই করা চিত্র রয়েছে এবং সম্প্রতি ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাসহ বেশ কয়েকজন বিশ্ব নেতাকে উপহার দেওয়া হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা সোমবার রোমের মেয়রের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাংলাদেশি সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য এবং ইতালীয় সমাজ ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাদের সফল সাংস্কৃতিক সংহতকরণ এবং অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

রোমের মেয়র রবার্তো গুয়ালতিয়েরির সঙ্গে তার কার্যালয়ে এক বৈঠকে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘বাংলাদেশি অভিবাসীদের ভালো যত্ন নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।’

তিনি বলেন, ইতালিতে অবস্থানরত বাংলাদেশি অভিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ রেমিট্যান্স পাঠিয়ে আয়োজক অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন এবং দেশে ফিরছেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘তারা এখন এখানে সাংস্কৃতিকভাবে সংহত। ইতালির শীর্ষ রেস্টুরেন্টের অনেক শেফ বাংলাদেশের।’

মেয়র গুয়ালতিয়েরি রোমের বহু সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক ভূমিকার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রশংসা করেন।

তিনি জুলিয়াস সিজারের যুগের রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবস্থিত তার অফিসে অধ্যাপক ইউনূসকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

তার বারান্দা থেকে তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে ঐতিহাসিক রোমান সিনেট এবং আশেপাশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

তার সফর প্রসঙ্গে এক ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, প্রধান উপদেষ্টা যখন মেয়রের অফিসে যান তখন মেয়র রোমের দুই হাজার বছর পুরনো যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে, রোমান সিনেট আছে সেগুলো তার ব্যালকনি থেকে দেখিয়েছেন। এরপর মেয়র প্রধান উপদেষ্টাকে মার্কাস অরেলিয়াসের একটি খোদাই করা মূর্তি উপহার দেন।

