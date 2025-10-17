X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ত্রিপুরায় ৩ বাংলাদেশিকে নৃশংস হত্যার তীব্র নিন্দা বাংলাদেশের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪৭আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪৭
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লোগো

ভারতের ত্রিপুরায় গত ১৫ অক্টোবর জনতার হাতে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে নির্মম মারধর ও হত্যার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। 

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এই জঘন্য কর্মকাণ্ড মানবাধিকার ও আইনের শাসনের অগ্রহণযোগ্য ও গুরুতর লঙ্ঘন। বাংলাদেশ সরকার এই শোচনীয় ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই ঘটনার অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত পরিচালনা করতে এবং এ ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রোধে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। 

একইসঙ্গে অপরাধীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জোর দিয়ে বলেছে যে, সীমান্তের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন জাতীয়তা নির্বিশেষে সব ব্যক্তি তাদের মানবাধিকারের পূর্ণ সুরক্ষার অধিকারী।

/এসও/এমকেএইচ/
বিষয়:
ভারতবিচার দাবিহত্যাপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
জিএসপি সুবিধা বহাল রাখতে নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতা চাইলো বাংলাদেশ
ট্রাম্পের শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রফতানি কমেছে ৪০ শতাংশ
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
সর্বশেষ খবর
ঐতিহাসিক লালবাগে ট্রফি হাতে হাস্যোজ্জ্বল মিরাজ-হোপ
ঐতিহাসিক লালবাগে ট্রফি হাতে হাস্যোজ্জ্বল মিরাজ-হোপ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
রাকসুতেও শিবিরের নিরঙ্কুশ জয়, শুধু এক পদে জিতেছে ছাত্রদল 
রাকসুতেও শিবিরের নিরঙ্কুশ জয়, শুধু এক পদে জিতেছে ছাত্রদল 
এবার হাঙ্গেরিতে হবে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
এবার হাঙ্গেরিতে হবে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
সর্বাধিক পঠিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media