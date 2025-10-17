ত্রিপুরায় ৩ বাংলাদেশিকে নৃশংস হত্যার তীব্র নিন্দা বাংলাদেশের

ভারতের ত্রিপুরায় গত ১৫ অক্টোবর জনতার হাতে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে নির্মম মারধর ও হত্যার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এই জঘন্য কর্মকাণ্ড মানবাধিকার ও আইনের শাসনের অগ্রহণযোগ্য ও গুরুতর লঙ্ঘন। বাংলাদেশ সরকার এই শোচনীয় ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই ঘটনার অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত পরিচালনা করতে এবং এ ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রোধে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
একইসঙ্গে অপরাধীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জোর দিয়ে বলেছে যে, সীমান্তের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন জাতীয়তা নির্বিশেষে সব ব্যক্তি তাদের মানবাধিকারের পূর্ণ সুরক্ষার অধিকারী।