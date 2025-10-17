জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠান শুরু

জুলাই জাতীয় সনদ সই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকাল ৪টা ৩৭ মিনিটে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। তার আগে মঞ্চে আসেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। এছাড়া অন্য উপদেষ্টারাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।
এর আগে বৈরি আবহাওয়ার কারণে জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠান কিছুটা দেরিতে শুরু হবে বলে জানায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস ইউং।
দেশের ৩০টি নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের প্রায় আট মাসের ধারাবাহিক বৈঠকের পর চূড়ান্ত হয় জুলাই জাতীয় সনদ। পরে জুলাইযোদ্ধাদের বিক্ষোভের মুখে আজ জুলাই সনদের অঙ্গীকারনামার পঞ্চম দফার সংশোধন করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।
দেশের নিবন্ধিত ৫৬টি দলের মধ্যে ২১টি ও কয়েকটি অনিবন্ধিতসহ ৩০টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা প্রায় আট মাসের ধারাবাহিক বৈঠকে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত হয়েছে জুলাই জাতীয় সনদ। দলগুলোর মধ্যে আদর্শগত মতবিরোধ, উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় ওয়াকআউটের ঘটনার পরেও বৃহত্তর স্বার্থে দিনের পর দিন এক ছাদের নিচে এবং পাশাপাশি বসে তারা কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন।
এদিকে সকাল সাড়ে ১০টায় জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি ও নিজেদের দায়মুক্তিসহ তিন দফা দাবিতে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ সইয়ের মঞ্চে অবস্থান নেন ‘জুলাই যোদ্ধারা’। তারা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েন। পরে পুলিশের সঙ্গে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশের ব্যারিকেডের জন্য ব্যবহৃত রোড ব্লকারগুলো একত্রিত করে আগুন ধরিয়ে দেন তারা। জুমার নামাজের পরপরই পুলিশ ও জুলাই যোদ্ধারা মুখোমুখি অবস্থান নেন। আগে থেকে মঞ্চের সামনে অবস্থান নেওয়া ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন দুই পক্ষই সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে।