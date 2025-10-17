বিশ্বের জন্য উদাহরণ হয় এমন নির্বাচন করতে চাই: প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আগামী নির্বাচনটা উৎসবমুখর করে করতে হবে। ইতিহাসে স্মরণীয় করে করতে হবে। সেই নির্বাচনটা জাতির জন্য এবং বিশ্বের জন্য একটা উদাহরণ হবে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘‘আমরা নির্বাচনের কথা বলেছি এই সুরে, যে সুর আজকে আমরা এখানে বাজালাম। সেই সুরেই আমরা নির্বাচনের দিকে যাবো। ঐক্যের সুরেই আমরা নির্বাচনের দিকে যাবো। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে এবং এই ঐক্য যেন বজায় থাকে।’’
তিনি বলেন, ‘‘রাজনীতির ব্যাপারেও ঐকমত্য, নির্বাচনের ব্যাপারেও ঐকমত্য। আপনারা রাজনৈতিক নেতারা বসে, বিভিন্ন দলের নেতারা বসে সহজ করেন—কীভাবে নির্বাচন করবেন। যেমন-তেমন করে নির্বাচন করলে আবার পুরোনো জায়গায় ফিরে যাবেন, কিন্তু লাভটা কী হলো।’’
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘‘এসব দেখে আমার লাভ কী হলো, কথা লিখলাম কথা মানলাম না, কাজের মধ্যে গিয়ে মানলাম না। কাজেই আমার অনুরোধ, আপনারা ঐকমত্য বলেন, অন্যান্য কমিশন করেন, কমিটি করেন—যেটাই করেন, নিজেরা বসে নির্বাচনটা কীভাবে সুন্দর করবেন, উৎসবমুখর করতে হবে। ইতিহাসে স্মরণীয় করতে হবে।’’
জাতির জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে এমন নির্বাচন করতে চান মন্তব্য করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘‘পুলিশ এসে কেন ধাক্কাধাক্কি করবে। নিজেদের নির্বাচন নিজেরা করবো আমরা। কারও এসে আমাদের সোজা করতে হবে না। আমাদের পথ দেখিয়ে দিতে হবে না। ধাক্কাধাক্কি করতে হবে না। আমরা কি জানি না কীভাবে সুন্দর করে নির্বাচন করতে হয়? সেটা যেন একটা উদাহরণ হয়। সেটা জাতির জন্য একটা উদাহরণ, বিশ্বের জন্য একটা উদাহরণ হিসেবে আমরা নির্বাচনটা করতে চাই। ইনশাআল্লাহ, পারবো। আজকে সেই পারার একটা চিহ্ন আমরা এখানে রেখে দিলাম। এই চিহ্নটা ধরে আমরা পথে অগ্রসর হবো।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পরবর্তীকালে যেন এমন সুন্দরভাবে নির্বাচন তারা (রাজনৈতিক দল) করতে পারে, যাতে আমরা বাহবা দিতে পারি। দুনিয়ার কেউ যেন এসে বলতে না পারে, তোমরা এটা ঠিক করো নাই, ওটা ঠিক করো নাই। কাজেই আপনারা দোয়া করেন—সবাই মিলে চেষ্টা করুন, যাতে আমরা সুন্দরভাবে নির্বাচনটা করতে পারি।’’