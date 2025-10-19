X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আগামী ৩ দিন নন-শিডিউলড ফ্লাইটের চার্জ মওকুফ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৪আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৪
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুনের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন শেখ বশির উদ্দিন

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন জানিয়েছেন, রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আগামী তিন দিন নন-শিডিউলড ফ্লাইটের সব ধরনের চার্জ মওকুফ করেছে সরকার।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় তিনি এ কথা জানান।

উপদেষ্টা বলেন, আগুনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আগামী তিন দিন যেসব নন-শিডিউলড ফ্লাইট আসবে, সেগুলোর সব ধরনের মাশুল ও চার্জ মওকুফ করার বিষয়ে অর্ডার জারি করা হয়েছে।

শেখ বশির উদ্দীন সাংবাদিকদের বলেন, আমরা আজ পরিদর্শন করলাম। আগুনের কী পরিমাণ ভয়াবহতা ছিল আপনারা দেখেছেন। ফায়ার সার্ভিসসহ অন্যান্য সংস্থা আন্তরিকতায় শনিবার (১৮ অক্টোবর) ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল, বিমানবন্দর রান করার; সেটিও করেছি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কারও কোনও দূর্বলতা বা অবহেলা আছে কিনা সেটি আমাদের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় আলোচনা হবে। এখানে গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ওপরও আমরা গুরুত্ব দেবো।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখনই বলা যাচ্ছে না কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার দুপুর সোয়া ২টায় বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ৩৭টি ইউনিট। একইসঙ্গে কাজ করেন নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, সিভিল অ্যাভিয়েশন, বিজিবি, পুলিশ ও আনসার সদস্যরা। ৬ ঘণ্টারও বেশি সময় পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আজও ধ্বংসস্তূপ থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে।

আগুন লাগার পর সাময়িকভাবে বিমান ওঠানামা বন্ধ রাখা হয়। তবে আগুন নিয়ন্ত্রেণে আসার পর রাতেই বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

/আইএ/আরকে/
বিষয়:
শাহজালাল বিমানবন্দরঅগ্নিকাণ্ড
সম্পর্কিত
পরপর অগ্নিকাণ্ডে নাশকতার সন্দেহ বিএনপির
আগুনে পুড়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সরঞ্জাম
বিকাল ৪টার মধ্যে শাহজালালে অগ্নিনির্বাপণ সম্পন্নের আশা ফায়ার সার্ভিসের
সর্বশেষ খবর
ঢাকায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকর্মী গ্রেফতার
ঢাকায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকর্মী গ্রেফতার
থালা-বাটি নিয়ে বিক্ষোভ, মাজার গেটে শিক্ষক ও পুলিশ মুখোমুখি
থালা-বাটি নিয়ে বিক্ষোভ, মাজার গেটে শিক্ষক ও পুলিশ মুখোমুখি
পাকিস্তান-আফগানিস্তান বৈঠকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের সিদ্ধান্ত
পাকিস্তান-আফগানিস্তান বৈঠকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের সিদ্ধান্ত
পরপর অগ্নিকাণ্ডে নাশকতার সন্দেহ বিএনপির
পরপর অগ্নিকাণ্ডে নাশকতার সন্দেহ বিএনপির
সর্বাধিক পঠিত
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media