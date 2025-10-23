সৌদি আরব যাবেন প্রধান উপদেষ্টা

সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের আমন্ত্রণে ‘ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এফআইআই৯)’-এর নবম সংস্করণে অংশ নিতে রিয়াদ যাবেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। আগামী ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেবেন। রিয়াদের কিং আব্দুল আজিজ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে বক্তব্য দেবেন প্রধান উপদেষ্টা। এতে অংশ নিতে আগামী ২৬ অক্টোবর ঢাকা থেকে তিনি রিয়াদের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।
গত জুলাইয়ে ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফর বিন আবিয়াহ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এক বৈঠকে সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের আমন্ত্রণপত্র প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করেন।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, এ আয়োজনে ২০১৭ সালের পর এবারই প্রথম বাংলাদেশের কোনও সরকার প্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এফআইআই৯)-এর নবম সংস্করণে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে অংশ নেবেন সৌদি আরবের জ্বালানি মন্ত্রী প্রিন্স আব্দুল আজিজ বিন সালমান বিন আবদুল আজিজ, পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের গভর্নর এবং সৌদি আরামকো এবং এফআইআই ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ইয়াসির আল-রুমাইয়ান, চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং, রাশিয়ান প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সিইও এবং রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত কিরিল দিমিত্রিয়েভ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. এনগোজি ওকোনজো-ইওয়েলা, টোকিওর গভর্নর ইউরিকো কোইকে, যুক্তরাজ্যের সংসদ সদস্য ও রাজকোষের চ্যান্সেলর রাচেল রিভস, রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামে এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
এ ছাড়া সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিশ্বব্যাপী ব্যবসা ও বিনিয়োগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন– ব্রেটন উডস কমিটির পরিচালক, হংকং এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ক্লিয়ারিং (এইচকেএক্স)-এর সাবেক চেয়ারম্যান এবং রকফেলার ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি লরা চা; অ্যালফাবেট এবং গুগলের প্রেসিডেন্ট এবং সিআইও রুথ পোরাট; শ্মিড ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন অ্যান্ড শ্মিট সায়েন্সেসের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও এবং গুগলের প্রাক্তন সিইও ও চেয়ারম্যান ড. এরিক স্মিডট; সিটিগ্রুপের সিইও জেন ফ্রেজার; ব্রিজওয়াটার অ্যাসোসিয়েটসের প্রতিষ্ঠাতা, সিআইও মেন্টর ও বোর্ড সদস্য, ডালিও ফ্যামিলি অফিসের প্রতিষ্ঠাতা রে ডালিও; স্ন্যাপ ইনক-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ইভান স্পিগেল।
সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী আয়ের বৈষম্য মোকাবিলা, মুক্ত বাণিজ্য এবং এর ভূ-রাজনৈতিক প্রভাবগুলোর বাইরে স্থানান্তর, টেকসই প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই নেতৃত্বের দিকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা এবং শক্তি রূপান্তরের অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জসহ ভবিষ্যতের গঠনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরা হবে।
সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সৌদি ক্রাউন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান।