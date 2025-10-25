X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধি দল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫০আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৭
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে এনসিপির বৈঠকে

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দল। শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকাল সোয়া ১০টায় জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে বৈঠক শুরু হয়।

এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে রয়েছেন যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, জাবেদ রাসিন, খালেদ সাইফুল্লাহ ও যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম মুসা।

বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধি দল জুলাই সনদের বাস্তবায়ন আদেশ ও আইনি ভিত্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজসহ কমিশনের অন্য সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন।

বৈঠক শেষে এনসিপি ও ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে পৃথক ব্রিফিংয়ের কথা রয়েছে।

/এমকে /আরকে/
বিষয়:
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
আগামী নির্বাচনে আ. লীগ ও জাতীয় পার্টির অংশগ্রহণের সুযোগ নেই: আখতার হোসেন
নির্বাচনি বোঝাপড়ায় বিএনপি, আগে সনদের সমাধান চায় এনসিপি
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
সর্বশেষ খবর
রাশিয়ার জব্দ করা সম্পদ ইউক্রেনের সহায়তায় ব্যবহার করতে মিত্রদের আহ্বান
রাশিয়ার জব্দ করা সম্পদ ইউক্রেনের সহায়তায় ব্যবহার করতে মিত্রদের আহ্বান
শাহবাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত
শাহবাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত
ইউপিডিএফের হয়ে চাঁদা আদায়ের সময় একজন আটক
ইউপিডিএফের হয়ে চাঁদা আদায়ের সময় একজন আটক
যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে ২ শিক্ষার্থী আহত
যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে ২ শিক্ষার্থী আহত
সর্বাধিক পঠিত
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media