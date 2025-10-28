X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
আমরা অতীত থেকে মুক্ত হতে চাই: প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৭আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৭
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সুপারিশ হস্তান্তরের সময় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ‘কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রক্রিয়া যদি সঠিকভাবে পালন করতে পারি, কাজ এগিয়ে নিতে পারি, তাহলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ অতীত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আমরা অতীত থেকে মুক্ত হতে চাই। নতুনভাবে বাংলাদেশ গড়ার কাজে নিযুক্ত হতে চাই। সেটার পথ দেখাবে আমাদের এই সনদ বাস্তবায়ন কীভাবে হবে তার ওপর।’    

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সুপারিশ হস্তান্তরের সময় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘ঐকমত্য কমিশন আজ সরকারের কাছে তাদের সুপারিশ হস্তান্তর করবে। এটা জাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ দিন, ঐতিহাসিক দিন। আমরা শুরু করেছিলাম অভ্যুত্থান, তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় ছিল জুলাই ঘোষণা, এরপর জুলাই সনদ। আজ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, জুলাই সনদের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন এ জন্য।’

এ সময় কমিশনের সহ-সভাপতি ড. আলী রীয়াজের নেতৃত্বে কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ইফতেখারুজ্জামান ও মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

