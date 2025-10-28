X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
‘চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ, অন্য কারও উদ্বেগের কারণ নেই’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৭আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৭
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন (ফাইল ফটো)

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, চীনের সঙ্গে যেহেতু আমরা ভারসম্যপূর্ণ সম্পর্ক মেনে চলি, এতে অন্য কারও উদ্বেগের কিছু নেই। 

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা ভারসম্য মেনে চলি। সবখানেই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। এমন না যে, বাংলাদেশ কোথায় কী করে, তা কেউ গায়ে লাগায় না। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ আকারের তুলনায় যথেষ্ঠ গুরুত্ব পায় বলে আমি মনে করি।

নির্বাচনের সময়সীমা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দাতা দেশসহ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে সংশয় নেই।

এছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে বিদেশি কোনও চাপ নেই বলেও জানান উপদেষ্টা।

নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, যারা আসতে আগ্রহী— তারা সাধারণত নির্বাচনের আগে সফরে আসেন। এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক সফর কিছু হয়েও গেছে। সর্বশেষ আইআরআই’র প্রতিনিধিদল এসেছিল। তারা আবারও আসবেন। আমরা তো একেবারে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজেই যারা পর্যবেক্ষক হিসেবে আসতে চায়, আমরা অবশ্যই তাদের উৎসাহিত করবো। কিন্তু আমরা চাই না যে, পর্যবেক্ষকের আড়ালে কেউ শুধু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দুর্নাম করার জন্য আসুক – এটা আমরা চাইবো না। আমরা এই পর্যন্ত যা দেখেছি, যারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন— ইইউ,  মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমরা মনে করি, এটা একটা ভালো লক্ষণ। সময় কাছাকাছি আসলে হয়তো আরও পর্যবেক্ষক আসবেন। আমরা চাই, নির্বাচন স্বচ্ছভাবে সবার সামনে প্রদর্শিত হোক।

তিনি আরও জানান, আগে পর্যবেক্ষকদের নির্বাচনে সহায়তা দিতো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এবার নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, তারাই পর্যবেক্ষকদের হ্যান্ডেল করবে। কাজেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরাসরি এখানে কোনও অংশগ্রহণ নেই। ভিসা লাগলে দিয়ে আমরা দেবো। বাকিটুকু কী হবে, সেটা নির্বাচন কমিশন থেকে জানতে হবে।

নির্বাচনবাংলাদেশ-চীন সম্পর্কতৌহিদ হোসেনপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
