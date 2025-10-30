সচিবালয়ে থাকবে ৩ স্তরের নিরাপত্তা

বাংলাদেশ সচিবালয়ে তিন স্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
আগামী (২ নভেম্বর) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হবে। একইসঙ্গে এ সভায় সচিবালয়ে অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিতব্য এ সভায় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি ছাড়াও গণপূর্ত অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী, স্থাপত্য অধিদফতরের প্রধান স্থপতি, বিটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (নিরাপত্তা), ইডেন ভবন গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪ উপস্থিত থাকবেন।
আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্ব করবেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নজরুল ইসলাম।