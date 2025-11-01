X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
ইসলামি আলেমের সম্ভাব্য সফর নিয়ে ভারতের মন্তব্য ঢাকার নজরে এসেছে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ নভেম্বর ২০২৫, ২৩:৩০আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২৩:৩০
বিশিষ্ট এক ইসলামি স্কলার বা আলেমের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফর প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের মন্তব্য বাংলাদেশের নজরে এসেছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

শনিবার (১ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এস. এম. মাহবুবুল আলম বার্তা সংস্থা বাসসকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র একজন বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফর প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তা আমাদের নজরে এসেছে। আমরাও বিশ্বাস করি যে, কোনও দেশের অন্য দেশের কোনও অভিযুক্ত বা পলাতক ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।’ সূত্র: বাসস

ভারতপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
নতুন বিতর্কে লন্ডনের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি আপসানা বেগম
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
পাকিস্তানকে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে ‘ব্যস্ত’ রাখতে চায় ভারত : খাজা আসিফ
কোনও দল কিংবা ব্যক্তির আনুগত্য নয়, নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা থাকবে নিরপেক্ষ: আইজিপি
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
