রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
জাতীয় নির্বাচন ক্যাম্পেইনের টিজার প্রকাশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৭আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৮
জাতীয় নির্বাচন ক্যাম্পেইনের টিজার প্রকাশ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্যাম্পেইনের প্রথম টিজার প্রকাশিত হয়েছে। রবিবার (২ নভেম্বর) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ৪৮ সেকেন্ডের ওই ভিডিও টিজারটি প্রকাশ করা হয়।

রবিবার (২ নভেম্বর) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

টিজারটি প্রকাশ করে ফেসবুকে এর ক্যাপশনে উল্লেখ করা হয়, আজ থেকে শুরু হলো জাতীয় নির্বাচন-২০২৬ এর ক্যাম্পেইন। প্রথম টিজারে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে অংশ নিতে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন গুমের শিকার বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ক ক্যাপ্টেন (অব) ড. খান সুবায়েল বিন রফিক।

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা সবাই ভোট দিতে যাবো। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশের মালিকানা বুঝে নেবে দেশের জনগণ।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
কোনও দল কিংবা ব্যক্তির আনুগত্য নয়, নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা থাকবে নিরপেক্ষ: আইজিপি
৭৫ আসনে প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করলো লেবার পার্টি
নির্বাচনের আগে গণভোটের সুযোগ এখন আর নেই: মির্জা ফখরুল
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য দলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপক্ষে এনসিপি
শাপলা কলিতেই সন্তুষ্ট এনসিপি
সামরিক চ্যানেল পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিলো যুক্তরাষ্ট্র-চীন
ক্যানসার সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
ফেরা...
