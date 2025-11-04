X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
জাপানে দক্ষ কর্মী পাঠাতে দূতাবাসের সেমিনার 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০০আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০০
‘বাংলাদেশ-জাপানের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ সমৃদ্ধ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উৎস’ শীর্ষক সেমিনার

টোকিওর টিকেপি মিলনায়তনে ‘বাংলাদেশ-জাপানের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ সমৃদ্ধ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উৎস’ শীর্ষক সেমিনার এবং পরবর্তী সময়ে একটি ম্যাচিং ইভেন্টের আয়োজন করে টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) জাপান আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণার্থী ও দক্ষ কর্মী সহযোগিতা সংস্থা (জেআইটিসিও)’র সহযোগিতায় আয়োজিত এই সেমিনারে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। 

প্রায় ২৫০টি জাপানি কোম্পানিসহ ৩৫০টি জনশক্তি রফতানীকারক প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকারী সংস্থা সেমিনারে অংশগ্রহণ করে।

জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী স্বাগত বক্তব্যে  জাপানে দক্ষ জনশক্তি পাঠানো এবং একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষে সব ধরণের সহায়তার আশ্বাস দেন। এ জন্য অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া তার বক্তব্যে জাপান ও বাংলাদেশের মানবসম্পদ পরিস্থিতির পরিসংখ্যানগত তুলনা উপস্থাপন করেন। 

তিনি উল্লেখ করেন, ২০৪০ সালের মধ্যে জাপানের প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ বিদেশি কর্মীর প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশে বর্তমানে অতিরিক্ত ২ কোটি ৫০ লাখ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী রয়েছে, যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

সিনিয়র সচিব আরও উল্লেখ করেন, জাপানের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী কর্মী প্রস্তুতের জন্য বাংলাদেশে ৩৩টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে এ সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। 

তিনি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে একটি ‘জাপান সেল’ গঠনের কথাও জানান, যা জাপানি শ্রমবাজারের জন্য সমন্বয় ও যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া জাপানে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরেন এবং আশা প্রকাশ করেন—বাংলাদেশের ও জাপানের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টায় উভয় দেশই উপকৃত হবে।

জেআইটিসিও’র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শিগেও মাৎসুতোমি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার পরিস্থিতি ও জাপানের শ্রমবাজারের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। 

পরে বাংলাদেশি জনশক্তি প্রেরণকারী এবং জাপানি নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে ১৩টি সমঝোতা স্মারক সই হয়। সেমিনারে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া আগামী ৭ নভেম্বর নাগোয়া, জাপানে আরেকটি মানবসম্পদ বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করবেন। যেখানে বাংলাদেশি ও জাপানি কোম্পানির মধ্যে আরও সমঝোতা স্মারক সই হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

