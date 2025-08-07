X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
জুলাই গণঅভ্যুত্থান

এক বছর ধরে মর্গে রাখা ৬ অজ্ঞাত লাশের আজ দাফন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৪আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৮
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল

গত বছর কোটা আন্দোলনে নিহত এক নারীসহ অজ্ঞাত ৬ জনের মৃতদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গ থেকে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের মাধ্যমে দাফন করা হবে জানিয়েছে পুলিশ।

আন্দোলনের সময় পল্টন এলাকা থেকে একজনের, যাত্রাবাড়ী থানা এলাকা থেকে তিন জনের ও ঢামেক হাসপাতাল থেকে এক নারীসহ দুইজনের মরদেহ উদ্ধার হয়।

পরে শাহবাগ থানা পুলিশের মাধ্যমে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গের মরচুয়ারিতে রাখা হয়। নিহতদের ডিএনএ প্রোফাইল নমুনা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।

নিখোঁজদের খোঁজে অনেকেই এসেছিলেন কিন্তু মরদেহ দেখে শনাক্ত করতে পারেননি কেউ। পরে যদি কেউ খুঁজতে আসেন, তারা ডিএনএ জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা দিতে পারবেন।

এই ছয় মৃতদেহ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের মাধ্যমে জুরাইন কবরস্থানে দাফন হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খালিদ মনসুর। তিনি জানান, জুলাই আন্দোলনে গুলিতে নিহত ৬টি মরদেহ এক বছর ধরে অজ্ঞাত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তাদের পরিচয় শনাক্ত হয়নি। এ বিষয়ে আমরা একটি চিঠি পেয়েছি। আগামীকাল (আজ) সকাল ১১টার দিকে দাফনের জন্য আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের কাছে এই মরদেহ ছয়টি হস্তান্তর করা হবে। ময়নাতদন্ত শেষে অজ্ঞাত লাশগুলো ঢাকা মেডিক্যাল মর্গে ফ্রিজিং করে রাখা হয়েছিল।

