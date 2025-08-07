X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
টঙ্গীতে গ্যাস বিস্ফোরণ: সন্তানের পর বাবা-মায়ের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৩আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৩
ঢাকার টঙ্গীর মিরারবাজারে একটি বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় শিশু সন্তানের পর দগ্ধ বাবা-মা মারা গেছেন। বুধবার দিবাগত রাতে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনিস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তারা।

বার্ন ইনিস্টিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান জানান, বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টায় হাফিজা খাতুন (২০) এবং সাড়ে ৪টায় তার স্বামী রিপন মিয়া (২৩) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তাদের মধ্যে হাফিজার শরীরের ৭৬ শতাংশ ও রিপনের শরীরের ৮০ শতাংশ দগ্ধ হয়। তাদের মরদেহ বার্ন ইনিস্টিউটের মর্গে রাখা হয়েছে।

ঘটনার দিন গত ৩ আগস্ট দগ্ধদের হাসপাতালে নেওয়ার পথে ওই দম্পতির চার মাস বয়সী একমাত্র সন্তান রায়হান মারা যায়।

রিপনের মামা ফেরদৌস আহামেদ বলেন, ৩ আগস্ট ভোরে বৈদ্যুতিক সুইস দিতেই গ্যাস বিস্ফোরণে আগুন লেগে যায়। এতে তারা তিন জন দগ্ধ হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার ঘোষপাড়া গ্রামে রিপনের বাড়ি। তার স্ত্রী হাফিজা খাতুনের বাড়ি পাশের গ্রামে পূর্ব পারুলীতলা। দেড় বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। রিপন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মার্কেটিংয়ে চাকরি করতেন। হাফিজা ছিল গৃহিণী।

বিষয়:
বিস্ফোরণজাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট
