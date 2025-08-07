শাহজালাল বিমানবন্দরে ৮ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৮ কেজি স্বর্ণ জব্দ করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) কাতারের দোহা থেকে আসা বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট বিজি ৩২৬ থেকে এ স্বর্ণ জব্দ করা হয়।
ঢাকা কাস্টমস হাউজের কমিশনার জাকির হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
কাস্টমস কর্মকর্তারা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পাওয়ার পর কাস্টমসের কর্মকর্তারা বিমানের ওই ফ্লাইটটি তল্লাশি করি। তল্লাশিকালে ফ্লাইটের কার্গো অংশ থেকে ৭০টি গোল্ডবার জব্দ করা হয়— যার ওজন ৮ কেজি ১২০ গ্রাম।
কাস্টমস জানায়, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।