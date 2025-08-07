X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুদকের মামলায় কলিমুল্লাহ কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৩আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৩
আদালত চত্তরে নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকালে শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দেন। আজ তাকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করে দুদক।

আসামিপক্ষের আইনজীবীরা তার জামিন চেয়ে শুনানি করেন। এর বিরোধিতা করে রাষ্ট্রপক্ষ। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তার জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আজ মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে সাবেক উপাচার্য ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

গত ১৮ জুন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে কলিমুল্লাহসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলার অপর আসামিরা হলেন– বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও প্রকল্প পরিচালক এ কে এম নূর-উন-নবী, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম, ঠিকাদার মো. আ. সালাম বাচ্চু এবং এম এম হাবিবুর রহমান।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি) উপেক্ষা করে নকশা পরিবর্তন করেছেন। এছাড়া ৩০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের চুক্তি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অনুমোদন ছাড়া সম্পাদন করেছেন।

ঠিকাদারের বিল থেকে কাটা নিরাপত্তা জামানতের টাকা ব্যাংকে এফডিআর আকারে জমা রেখে, সেই এফডিআরকে লিয়েনে দিয়ে ঠিকাদারকে ব্যাংক ঋণ নেওয়ার অনুমতি দেন অভিযুক্তরা। এতে বিশ্ববিদ্যালয় তথা সরকারের প্রায় ৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া ঠিকাদারের সঙ্গে করা চুক্তিতে অগ্রিম টাকা দেওয়ার কোনও নিয়ম না থাকলেও আর্থিক সহায়তার কারণ দেখিয়ে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে অগ্রিম বিল দেওয়া হয়। কিন্তু সেই বিল পরিশোধ হওয়ার আগেই ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড় করে দেওয়া হয়েছে, যা নিয়মবহির্ভূত।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, প্রথম পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দেওয়া নকশা না মেনে, সরকারি ক্রয় বিধিমালা লঙ্ঘন করে দ্বিতীয় একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হয়।

সবশেষে, দরপত্রে অস্বাভাবিক মূল্য প্রস্তাব (ফ্রন্ট লোডিং) থাকা সত্ত্বেও সরকারি ক্রয় বিধি (পিপিআর ২০০৮) অনুসারে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি বলেও মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালতকারাগার
সম্পর্কিত
বেরোবির সাবেক দুই উপাচার্যসহ ৫ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
মেজর সাদিকুলের স্ত্রী সুমাইয়াসহ রিমান্ডে ২
সর্বশেষ খবর
মাইলস্টোনের শিক্ষিকা মেহরিন চৌধুরীর নামে চালু হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড
মাইলস্টোনের শিক্ষিকা মেহরিন চৌধুরীর নামে চালু হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড
ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি
ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি
আসকের বিবৃতি: অন্তর্বর্তী সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে হতাশ করেছে
আসকের বিবৃতি: অন্তর্বর্তী সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে হতাশ করেছে
ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর, একাধিক দেশের আমদানিতে প্রভাব ফেলবে
ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর, একাধিক দেশের আমদানিতে প্রভাব ফেলবে
সর্বাধিক পঠিত
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media