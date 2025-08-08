X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
লালবাগে ছাদ থেকে পড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০০আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০০
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর লালবাগে বন্ধুর বাসার ছাদ থেকে পড়ে সোলেমান শাহদাত (২৪) নামে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাতে এ ঘটনা ঘটে। লালবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হোসেন এ তথ্য জানান।

সোলেমানের বাসা লালবাগ রোডের ৩০৯ নম্বরে রহমতুল্লাহ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে। তার বাবার নাম নাজমি শাহদাত।

পুলিশ জানায়, সোলেমান স্থানীয় একটি কলেজের ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার্থী ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ধানমন্ডির একটি রেস্টুরেন্টে পার্টটাইম চাকরি করতেন। মাঝে মাঝে প্রতিবেশী ও বন্ধু সিয়ামের বাসায় আড্ডা দিতে যেতেন। সিয়াম একটি কলেজের অনার্সের শিক্ষার্থী। গতকাল রাতে কাজ শেষে সোলেমান সিয়ামের বাসায় যান। তৃতীয় তলার ছাদে আড্ডার সময় তিনি বাউন্ডারি রেলিংয়ের ওপর বসেছিলেন। হঠাৎ দুই ভবনের মাঝখানে পড়ে যান। মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত পান তিনি। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই নাজমুল হোসেন বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তা ময়নাতদন্ত ও তদন্ত শেষে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বিষয়:
মৃত্যুঢামেক হাসপাতাল
