বাকিতে ইয়াবা ট্যাবলেট দিতে অস্বীকার করায় ব্যবসায়ী খুন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৩আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৩
বংশাল থানা

রাজধানীর বংশালে বাকিতে ইয়াবা সরবরাহে অস্বীকার করায় মাদক কারবারি মো. হীরাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার মো. জীবন মিয়া (৩০) দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুম মিয়ার আদালত জবানবন্দি রেকর্ড করেন।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) ডিএমপির পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক তানভীর হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এ হত্যার ঘটনায় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জীবনকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করেন। পরে সে স্বেচ্ছায় দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিতে রাজি হয়। তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন করেন। আদালত সেটি রেকর্ড করেছে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) কেরানীগঞ্জ থানার কালাতিয়া বাজার এলাকা থেকে মো. জীবন মিয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জানা যায়, ৬ আগস্ট সকাল ৮টার দিকে বংশালের মালিটোলার ৪৮ নম্বর গোলক পাল লেনে জীবন মিয়া মাদক বিক্রেতা মো. হীরাকে বাকিতে দুই পিস ইয়াবা ট্যাবলেট দিতে বলে। কিন্তু হীরা মিয়া বাকিতে ইয়াবা ট্যাবলেট দিতে অস্বীকৃতি জানালে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটির হয়। একপর্যায়ে জীবন ধারালো চাকু দিয়ে হীরার বাম গালে, বুকের বাম পাশে ও পেটে উপর্যুপরি আঘাত করে পালিয়ে যান। দ্রুত রক্তক্ষরণের ফলে ঘটনাস্থলেই হীরা মারা যান। এ ঘটনায় বংশাল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।

 

/এনএইচ/এপিএইচ/
বিষয়:
হত্যামামলাইয়াবা
