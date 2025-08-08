X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার ঘটনায় দ্রুত বিচার দাবি আরআরটির

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫২আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫২
আসাদুজ্জামান তুহিন

গাজীপুরে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ-এর স্টাফ রিপোর্টার আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে র‍্যাপিড রেসপন্স টিম (আরআরটি)। শুক্রবার (৮ জুলাই) এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, এটি শুধু একটি হত্যাকাণ্ড নয়, বরং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত।

আরআরটি ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন— নারী, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, নাগরিক সমাজ এবং মানবাধিকারকর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিরা।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের বরাতে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শুধু অপরাধের ভিডিও ধারণ করায় তাকে হত্যা করা হয়েছে।

আরআরটি বলেছে, ব্যস্ত জনসমাগম থাকা এলাকায় এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে সন্ত্রাসীরা আইনকে ভয় পায় না এবং সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করতে ভয়ঙ্কর পন্থা নিতে দ্বিধা করে না।

বিবৃতিতে তুহিনের পরিবার, সহকর্মী ও বন্ধুদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে বলা হয়েছে, একজন সাংবাদিকের ওপর আক্রমণ মানে জনগণের জানার ও মত প্রকাশের অধিকার হরণ করা।

বাংলাদেশের সব সাংবাদিকের নিরাপত্তার দাবি করে বিবৃতিতে আরআরটি বলেছে, জবাবদিহি ছাড়া সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্রও সম্ভব নয়।

বিবৃতিতে আরআরটি তিনটি দাবির কথা জানিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে— সাংবাদিক তুহিন হত্যার স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সময়সীমাবদ্ধ তদন্ত নিশ্চিত করে পরিকল্পনাকারী ও সহযোগীদের বিচারের আওতায় আনা, ঘটনাস্থলের সাক্ষীদের নিরাপত্তা দেওয়া, যাতে ভয় দেখানো বা প্রতিশোধ নেওয়া না যায় এবং অপরাধ, দুর্নীতি ও রাজনীতি কাভার করা সাংবাদিকদের জন্য জরুরি নিরাপত্তা প্রটোকল ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দ্রুত পুলিশি তৎপরতা নিশ্চিত করা।

 

/এএ/
বিষয়:
হত্যাসাংবাদিক হত্যা
