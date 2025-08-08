X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
আফতাব নগরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪২আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪২
ঢামেক জরুরি বিভাগ (ফাইল ছবি)

রাজধানীর রামপুরার আফতাব নগরে নির্মাণাধীন বহুতল ভবনের অষ্টম তলা থেকে পড়ে মো. আলাউদ্দিন (৫০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকাল ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বিকাল ৫টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, আলাউদ্দিনের মৃতদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

আলাউদ্দিনের সহকর্মী মো. শওকত আলী জানান, পেশায় তিনি রাজমিস্ত্রির হেল্পার ছিলেন। বিকালে নির্মাণাধীন আটতলা ভবনের ছাদে ইট গাঁথার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন।

নিহত আলাউদ্দিনের গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর গ্রামে। তিনি আফতাব নগরের পাম্পের গলি এলাকায় থাকতেন।

 

বোনকে সাঁতার শেখানোর সময় ডুবে মারা গেলো দুজনই
কনওয়ে, নিকলস, রাচিনের দেড়শতে নিউজিল্যান্ডের রান ৬০০ ছাড়ালো
ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে মার্কিন অস্ত্র কেনা স্থগিত করেছে ভারত: রয়টার্স
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নের’ নিন্দা ২০২ শিক্ষকের
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
