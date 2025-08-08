আফতাব নগরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীর রামপুরার আফতাব নগরে নির্মাণাধীন বহুতল ভবনের অষ্টম তলা থেকে পড়ে মো. আলাউদ্দিন (৫০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকাল ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বিকাল ৫টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, আলাউদ্দিনের মৃতদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
আলাউদ্দিনের সহকর্মী মো. শওকত আলী জানান, পেশায় তিনি রাজমিস্ত্রির হেল্পার ছিলেন। বিকালে নির্মাণাধীন আটতলা ভবনের ছাদে ইট গাঁথার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন।
নিহত আলাউদ্দিনের গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর গ্রামে। তিনি আফতাব নগরের পাম্পের গলি এলাকায় থাকতেন।