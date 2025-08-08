X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজধানীর সবুজবাগে তিন ছিনতাইকারী আটক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৭আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৭
ছিনতাই

রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় মানিকনগর ক্রসিংয়ে একটি রিকশা আটকিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে তিন ছিনতাইকারীকে আটক করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল ট্রাফিক বিভাগের কয়েকজন পুলিশ সদস্য।

আটক ছিনতাইকারীরা হলেন— শহিদুল ইসলাম (২০) নাহিদ (২০) ও জীবন (২১) ।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ- কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, শুক্রবার (৮ আগস্ট) সবুজবাগ ট্রাফিক জোনের মানিকনগর ক্রসিংয়ে ট্রাফিক দায়িত্ব পালন করছিলেন সার্জেন্ট খোন্দকার অহিদুজ্জামান রাজিব ও সঙ্গীয় ফোর্স। এসময় সকাল সোয়া ১০টার দিকে হঠাৎ রাস্তার পূর্ব পাশ থেকে চিৎকার শুনে তারা দৌঁড়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন— তিন ছিনতাইকারী পুলিশ পরিচয় দিয়ে একটি রিকশার যাত্রীর কাছ থেকে মোবাইল ও টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাৎক্ষণিক ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা  ছিনতাইকারীদের হাতেনাতে আটক করেন।

পরে আটককৃত ছিনতাইকারীদের মুগদা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

 

/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
ছিনতাইকারীআটক
সম্পর্কিত
সিলেটে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত
গাজীপুরে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ, বাড়িতে আগুন দিলো এলাকাবাসী
নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে শ্রমিক দল ও তরুণ দলের দুই নেতা আটক
সর্বশেষ খবর
বোনকে সাঁতার শেখানোর সময় ডুবে মারা গেলো দুজনই
বোনকে সাঁতার শেখানোর সময় ডুবে মারা গেলো দুজনই
কনওয়ে, নিকলস, রাচিনের দেড়শতে নিউজিল্যান্ডের রান ৬০০ ছাড়ালো
কনওয়ে, নিকলস, রাচিনের দেড়শতে নিউজিল্যান্ডের রান ৬০০ ছাড়ালো
ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে মার্কিন অস্ত্র কেনা স্থগিত করেছে ভারত: রয়টার্স
ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে মার্কিন অস্ত্র কেনা স্থগিত করেছে ভারত: রয়টার্স
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নের’ নিন্দা ২০২ শিক্ষকের
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নের’ নিন্দা ২০২ শিক্ষকের
সর্বাধিক পঠিত
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
বিএনপির সিনিয়র দুই নেতার সঙ্গে বৈঠকসরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media