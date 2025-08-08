রাজধানীর সবুজবাগে তিন ছিনতাইকারী আটক

রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় মানিকনগর ক্রসিংয়ে একটি রিকশা আটকিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে তিন ছিনতাইকারীকে আটক করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল ট্রাফিক বিভাগের কয়েকজন পুলিশ সদস্য।
আটক ছিনতাইকারীরা হলেন— শহিদুল ইসলাম (২০) নাহিদ (২০) ও জীবন (২১) ।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ- কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, শুক্রবার (৮ আগস্ট) সবুজবাগ ট্রাফিক জোনের মানিকনগর ক্রসিংয়ে ট্রাফিক দায়িত্ব পালন করছিলেন সার্জেন্ট খোন্দকার অহিদুজ্জামান রাজিব ও সঙ্গীয় ফোর্স। এসময় সকাল সোয়া ১০টার দিকে হঠাৎ রাস্তার পূর্ব পাশ থেকে চিৎকার শুনে তারা দৌঁড়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন— তিন ছিনতাইকারী পুলিশ পরিচয় দিয়ে একটি রিকশার যাত্রীর কাছ থেকে মোবাইল ও টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাৎক্ষণিক ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা ছিনতাইকারীদের হাতেনাতে আটক করেন।
পরে আটককৃত ছিনতাইকারীদের মুগদা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।