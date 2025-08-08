বুলিংয়ের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হলো ‘আমিও সুন্দর’ শীর্ষক অনুষ্ঠান

দেহ-চিত্র, বুলিংয়ের প্রতিবাদ এবং যুব সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আওয়াজ তুলতে ‘আমিও সুন্দর’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করেছেন একদল লেখক ও সমাজকর্মী।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে বাংলা একাডেমিতে এই আয়োজন করা হয়। এসময় সারাহ’স কোয়েস্টের প্রতিষ্ঠাতা সারাহ দিবা রচিত “আমি কি সুন্দর?” বইটি উন্মোচন করা হয়।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, “আমিও সুন্দর!” শুধু কেবল বই উন্মোচন নয়— এটি একটি কর্মের ডাক। এই আহ্বান তরুণদের দেহ-নিন্দা, বুলিং এবং তাদের নীরবে সহ্য করা মানসিক সংগ্রাম সম্পর্কে নীরবতা ভাঙতে আহ্বান জানাতে ডাক দেয়। এটি গল্প বলা, সংবেদনশীলতা এবং সংহতিকে উৎসাহিত করে— যাতে তরুণেরা আজকের বিশ্বে “সুন্দর” হওয়ার সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।
বক্তারা বলেন, এই আহ্বান কেবল ভিন্নভাবে দেখার বিষয় নয়— এটি ভিন্নভাবে চিন্তা করার আহ্বান। এটি বাংলাদেশের তরুণদের বুলিং ও লজ্জার বিরুদ্ধে কথা বলতে, তাদের অনন্য পরিচয়কে আলিঙ্গন করতে এবং নিজের মতো করে সৌন্দর্যকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে উৎসাহিত করে।
বইটির লেখক সারাহ দিবা বলেন, “আমি এই বইটি শুধু কোনও গল্প বলার জন্য লিখিনি, আমি এটি লিখেছি— একটি এমন আলোচনা শুরু করার জন্য, যা অনেকদিন ধরে পর্দার আড়ালে ছিল। ‘আমিও সুন্দর!’ তাদের জন্য, যারা কখনও নিজেদের চেহারার মতো অচিহ্নিত বিষয় নিয়ে অদৃশ্য বা বিচারিত বোধ করেছে। এটি স্ব-মূল্যবোধের পুনরুদ্ধার।”
ইভেন্টে বিভিন্ন সেশনের মধ্যে ছিল বুলিং, বিচার এবং অনিরাপত্তাবোধ নিয়ে তরুণদের নেতৃত্বে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা, ব্যক্তিগত গল্প বলার সুযোগ, অংশগ্রহণকারীদের সম্পৃক্ত ও শিক্ষিত করতে ইন্টারেক্টিভ সেশন ও কুইজ।