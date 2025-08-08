X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
রাতের মধ্যে কমিটি স্থগিত না হলে কঠোর পদক্ষেপ: উমামা

উমামা ফাতেমা (ছবি: সংগৃহীত)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্রদলের নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণাকে ‘জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে বেঈমানি’ আখ্যা দিয়ে রাতের মধ্যে কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও মুখপত্র উমামা ফাতেমা। শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি ফেসবুকে লিখেন, ১৭ জুলাই, ২০২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে হলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আমিসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী প্রতিবাদমূলক অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছি।

গতবছর ১৬ জুলাই আবু সাঈদ শহীদ হওয়ার মাধ্যমে ছাত্ররা ক্যাম্পাস ছাত্রলীগমুক্ত করার সাহস পায়। কিন্তু বছর না ঘুরতেই গুপ্ত রাজনীতি ও প্রকাশ্য কমিটির চর্চা শুরু হয়েছে। যা স্পষ্টত জুলাই অভ্যুত্থানের সাথে বেঈমানি।

আজকে রাতের মধ্যে কমিটি স্থগিত না হলে শিক্ষার্থীরা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন উমামা ফাতেমা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলউমামা ফাতেমা
বৈদেশিক সম্পর্কে কতদূর অগ্রসর হলো বাংলাদেশ
রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক উন্নয়নে খুশি চীন: পুতিনকে শি জিনপিং
মোবাইল ব্যালেন্স দিয়ে রোমিং প্যাক কেনার সুবিধা আনলো গ্রামীণফোন
ঢাবি ছাত্রদলের হল কমিটিগুলোতে ‘ছাত্রলীগ’ নেতাকর্মীদের নাম, তদন্তে কমিটি
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
