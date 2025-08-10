X
দুদকের মামলায় গ্রেফতার সাবেক এমপি এনামুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৩আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৩
আদালত (প্রতীকী ছবি)

২ হাজার ২০০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করায় মানিলন্ডারিং মামলায় সাবেক এমপি এনামুল হককে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। রবিবার (১০ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

দুদকের জিআর শাখার কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আজ এনামুলকে আদালতে হাজির করে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। পরে আসামি পক্ষের আইনজীবীরা এ মামলার সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা নেই দাবি করে জামিন আবেদন করেন। জামিনের বিরোধিতা করেন রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটররা। পরে শুনানি শেষে বিচারক গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। একইসঙ্গে জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

গত ১৬ সেপ্টম্বর রাজশাহী-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এনামুল হককে ঢাকার আদাবর থেকে গ্রেফতার করে র‌্যাব। ২৩ সেপ্টেম্বর রাজশাহী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক হাদিউজ্জামান তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গত ২৮ এপ্রিল এনামুল হকের বিরুদ্ধে দুদকের সহকারী পরিচালক মিনহাজ বিন ইসলাম বাদী হয়ে দুটি মামলা করেন। এর মধ্যে একটি মামলায় আজ তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, এনামুল হক জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণভাবে ১৮ কোটি ৮ লাখ ২৮ হাজার ৯২ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখেছেন। পাশাপাশি তিনি ও তার প্রতিষ্ঠানগুলোর নামে পরিচালিত ২২টি ব্যাংক হিসাবে ২০০৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট ২২৩৯ কোটি ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ৬০২ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন।

অন্যদিকে, এনামুল হকের সহধর্মিণী তহুরা হকও তার স্বামীর সহায়তায় ৭ কোটি ৯৫ লাখ ৭ হাজার ৮২৭ টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎসবিহীন সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়। তার দুটিটি ব্যাংক হিসাবে ৩ কোটি ৪০ লাখ ১৬ হাজার টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালতগ্রেফতার
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হারানো অস্ত্রের সন্ধান দিলে পুরস্কার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
৯ পুলিশ কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠালো সরকার
সিলেটে গ্যাস সিলেন্ডার বিস্ফোরণ, শিশুসহ দগ্ধ ৫ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি
সাড়ে পাঁচ বছরে সড়কে ঝরেছে ৩৭ হাজার প্রাণ
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
