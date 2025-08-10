X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘ধাক্কামারা’ চক্রের দুই সদস্য গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৪আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৪
গ্রেফতার (প্রতীকী ছবি)

রাজধানীতে কৌশলে ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়া ‘ধাক্কামারা’ চক্রের দুই নারী সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।  তারা হলো, জুথী আক্তার শ্রাবন্তী ওরফে যুথি আক্তার জ্যোতি ওরফে লিমা আক্তার (২২) ও শাহনাজ বেগম (৪২)।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে তেজগাঁও থানার বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। রবিবার (১০ আগস্ট) দুপুরে এ তথ্য জানান ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তেজগাঁও থানার বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, ওই দুই নারী বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের সপ্তম তলার লিফটের সামনে কৌশলে এক নারীকে ধাক্কা দিয়ে তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নগদ ৪০ হাজার টাকা চুরি করে। এ সময় সন্দেহ হলে ভুক্তভোগী নারী তার ব্যাগ পরীক্ষা করে টাকা খোয়া যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হন। এরপর তিনি ও তার স্বামীর ডাক-চিৎকারে শপিং মলের নিরাপত্তা প্রহরীরা এগিয়ে আসেন। পরে দুই নারীকে আটক করা হয়। তবে তাদের সঙ্গে থাকা অজ্ঞাত আরও দুজন কৌশলে পালিয়ে যান।

ঘটনাস্থলে আরও দুই ভুক্তভোগী নারী জানান, তাদের কাছ থেকেও যথাক্রমে ১ লাখ টাকা এবং ৪ দশমিক ৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্নের টিকলি ও ১০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে।

তিনি জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা চুরির কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। তেজগাঁও থানা-পুলিশ ও নারী পুলিশের সহায়তায় আসামি যুথি আক্তারের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চুরি যাওয়া নগদ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং স্বর্নের টিকলি উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, যুথি আক্তার একটি আন্তঃজেলা পকেটমার চক্রের নেতা। তার নেতৃত্বে ঢাকাসহ সারা দেশে একটি সংঘবদ্ধ চক্র বিভিন্ন শপিং মল, রাস্তা ও গণপরিবহনে চুরির ঘটনা ঘটিয়ে আসছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১৪টি মামলা আছে। এ ঘটনায় ডিএমপির তেজগাঁও থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

/কেএইচ/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পর্কিত
দুদকের মামলায় গ্রেফতার সাবেক এমপি এনামুল
নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো মোজাম্মেল বাবুকে
প্রিজনভ্যানে সাংবাদিক হত্যা মামলার আসামির ‘ধূমপান’
সর্বশেষ খবর
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হারানো অস্ত্রের সন্ধান দিলে পুরস্কার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হারানো অস্ত্রের সন্ধান দিলে পুরস্কার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
৯ পুলিশ কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠালো সরকার
৯ পুলিশ কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠালো সরকার
সিলেটে গ্যাস সিলেন্ডার বিস্ফোরণ, শিশুসহ দগ্ধ ৫ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি
সিলেটে গ্যাস সিলেন্ডার বিস্ফোরণ, শিশুসহ দগ্ধ ৫ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি
সাড়ে পাঁচ বছরে সড়কে ঝরেছে ৩৭ হাজার প্রাণ
সাড়ে পাঁচ বছরে সড়কে ঝরেছে ৩৭ হাজার প্রাণ
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
‘গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ আছে’বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media