রেলওয়ের লোকোমোটিভ কিনতে তালিকা যাচাই-বাছাইয়ে তদন্ত কমিটি

বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৩০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ কেনার জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেলপথ মন্ত্রণালয়।
রবিবার (১০ আগস্ট) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার) রেজাউল করিম সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) ড. শেখ মইনউদ্দিনকে। বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালককে (রোলিং স্টক) করা হয়েছে সদস্য সচিব।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ( ডিএমটিসিএল) এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের একজন অধ্যাপক। এছাড়া কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রেলওয়ে বাস্তবায়নাধীন ‘চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটারগেজ রেলপথকে ডুয়েলগেজ রেলপথে রূপান্তর’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই ক্রয় কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করেছে। এই তালিকা সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক আলোচনা চলছে, যা রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি উন্মুক্ত ও প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ টেন্ডার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া তালিকা পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উপর্যুক্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
গঠিত কমিটি তালিকায় উল্লিখিত লোকোমোটিভ ও যন্ত্রাংশের কর্মক্ষমতা, আধুনিক প্রযুক্তি, জ্বালানী দক্ষতা, খুচরা যন্ত্রাংশের সহজলভ্যতা, আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা, বাংলাদেশের পরিবেশে ব্যবহার উপযোগিতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তুতকৃত খসড়া তালিকা যাচাই-বাছাইপূর্বক আগামী ১৫ (পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।