সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
ডানার ফ্ল্যাপ বিকল, ২৬২ যাত্রীসহ রোমে আটকা বিমানের ঢাকাগামী ফ্লাইট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৩আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৩
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ড্রিমলাইনার (ফাইল ছবি)

ইতালির রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরের রানওয়েতে বিকল হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়োজাহাজ। ২৬২ যাত্রী নিয়ে ঢাকাগামী ফ্লাইট বিজি-৩৫৬ রবিবার (১১ আগস্ট) বিকালে উড্ডয়নের প্রস্তুতিকালে হঠাৎ কারিগরি ত্রুটিতে অচল হয়ে পড়ে। ফলে যাত্রীদের রাত কাটাতে হয় হোটেলে, আর শিডিউল বিপর্যয়ে ভুগছে বিমান।

বিমান সূত্রে জানা গেছে, উড়োজাহাজটিতে ঢাকা থেকেই একটি স্পয়লার ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে অবতরণের পর আরও একটি স্পয়লারেও সমস্যা ধরা পড়ে। পরে দেখা যায়, ফ্ল্যাপ গুটানো ক্যাপ্টেনের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, সেগুলো আটকে গেছে।

বিমানের এক কর্মকর্তা বলেন, দুটি স্পয়লারই যদি বিকল হয়, তবে বিমান চালানো যাবে না। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল নীতিমালা অনুযায়ী এটি চলাচল অযোগ্য (নো গো) পরিস্থিতি।

রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এমসিসি) ইতালির অ্যাটিটেক প্রকৌশলীদের সহায়তায় মেরামতের চেষ্টা চালালেও সফল হয়নি। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ইতালিতে বা লন্ডনেও পাওয়া যায়নি। ঢাকায় এনে ত্রুটি মেরামত ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

উড়োজাহাজটি বিকল হয়ে পড়ার কারণে যাত্রীদের কয়েক ঘণ্টা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে হয়। পরে স্থানীয় একটি হোটেলে সবার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রীদের খাবার ও পরিবহন খরচসহ বিমানকে অতিরিক্ত বড় অঙ্কের ব্যয় বহন করতে হবে বলে জানা গেছে। অনেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও সংযোগ ফ্লাইট মিস করার আশঙ্কায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভিআইপিদের জন্য একটি ফ্লাইট সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে অন্য একটি ফ্লাইটে প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। ফলে ঢাকার ফ্লাইট সূচিতে বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

বিমান সূত্র জানায়, এই বিপর্যয় সামলাতে আগামী কয়েক দিন অন্য রুটের ফ্লাইটও প্রভাবিত হতে পারে।

বিমান
