সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
পল্লবীতে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫২আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫২
রাজধানীর পল্লবীতে বাসের ধাক্কায় মো. ইমন মোল্লা (২৬) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার সঙ্গী মো. সিয়াম (২৪)।

রবিবার (১০ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।

ইমন মিরপুর-১২ নম্বরের আলোকদি ক্যান্টনমেন্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং মৃত মোহাম্মদ আলী মোল্লার ছেলে।

ইমনের ফুফাতো ভাই আলমাস মাতব্বর জানান, উত্তরার একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাসায় ফিরছিলেন ইমন ও সিয়াম। চৌরঙ্গী এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে আসা একটি বাস তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাত পান ইমন। সিয়াম সামান্য আহত হন। পথচারীরা ইমন ও সিয়ামকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে ইমনকে গুরুতর অবস্থায় আগারগাঁও নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে রাত পৌনে ২টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানায় জানিয়েছি।

/এআইবি/এবি/আরকে/
বিষয়:
মহাসড়কঢামেক হাসপাতালনিহত
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইসরায়েলের তীব্র সমালোচনা
পাঁচ গ্রামের মানুষের চলাচলের একমাত্র সড়কে সামান্য বৃষ্টিতেই জমে হাঁটুপানি
ডানার ফ্ল্যাপ বিকল, ২৬২ যাত্রীসহ রোমে আটকা বিমানের ঢাকাগামী ফ্লাইট
সোলাইমান সেলিম আবারও রিমান্ডে
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
