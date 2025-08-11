X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
গুলিস্তানে বাসচাপায় প্রাণ গেলো নারীর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর গুলিস্তানে গাউছিয়া এক্সপ্রেস বাসের চাপায় পথচারী নারী নিহত হয়েছেন। তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। তার পরনে ছিল কালো বোরকা, হলুদ সালোয়ার ও কালো সাদা পিন্টের ব্লাউজ। 

সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে ওয়ারী থানাধীন গুলিস্তান মুরগি পট্টি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ওয়ারী থানায় অবগত করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ওই বাসের হেলপার জীবন মিয়া (১৬)কে ঢামেক ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাখা হয়েছে বলেও জানায় পুলিশ। 

হেলপার জীবন মিয়া বলেন, ‘দুপুরে গুলিস্থান কাপ্তানবাজার মুরগি পট্টি মোড়ে যাত্রী নামিয়ে ড্রাইভার নেমে যায়। তখন আমাকে গাড়ি চালিয়ে মোড় থেকে সরাতে বলে চালক চলে যায়। আমি সেখানে সার্জেন্টকে দেখে গাড়িটি সামনের দিকে যাওয়ার সময় সামনে থামানো আসিয়ান পরিবহনের পাশ দিয়ে যেতেই দুই বাসের মাঝে চাপা পড়েন পথচারী মহিলা। ওই সময় তিনি বাম পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পরে তাকে উদ্ধার করে আমি নিজেই দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করি।’

সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকাল ৩টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হেলপার জীবন আরও বলেন, ‘সেখানে দায়িত্বরত পুলিশ সার্জেন্ট তাদের গাড়িটিকে জব্দ করে।’

রাজধানীমৃত্যুঢামেক হাসপাতালদুর্ঘটনা
হত্যাচেষ্টা মামলায় শমী কায়সারকে জামিন দিলেন হাইকোর্ট
নিত্যদিনের গল্প
জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারিদের সংঘর্ষে নিহত ১, অস্ত্রসহ গ্রেফতার ২
মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
 
 
