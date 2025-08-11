X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজীপুরে যৌথ অভিযানে ১.৯৫ একর বনভূমি পুনরুদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৭আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৭
বনভূমি দখলমুক্ত করতে অভিযান চলছে

গাজীপুরের ভাওয়াল রেঞ্জের ভবানীপুর বিট এলাকায় যৌথ অভিযানে ১২০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ১.৯৫ একর সংরক্ষিত বনভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় আজ সোমবার (১১ আগস্ট) এ অভিযান পরিচালনা করে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা।

মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‌্যাব, পুলিশ ও বন বিভাগের সমন্বিত এই অভিযানে সিএস দাগ নং ১০৮০ এর জমি থেকে অবৈধভাবে নির্মিত ভবন, দোকানসহ ছোট-বড় মোট ১২০টি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

এছাড়া, পরিবেশ অধিদফতরের উদ্যোগে ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় চার জেলায় পলিথিন ও শব্দদূষণবিরোধী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। যশোরের চৌগাছা বাজারে মেসার্স সাত্তার স্টোর থেকে ৬৬ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় হয়। চাঁদপুরে সার্কিট হাউসের সামনে শব্দদূষণবিরোধী অভিযানে তিনটি পরিবহন থেকে পাঁচটি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ ও ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

কুমিল্লার টমছম ব্রিজ এলাকায় দুই দোকান থেকে প্রায় ১০০ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় হয়। নারায়ণগঞ্জের ওয়াপদারপুল, ফতুল্লায় তিনটি দোকান থেকে ১৮ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বনভূমি পুনরুদ্ধার, পরিবেশ সুরক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের অভিযান সারা দেশে অব্যাহত থাকবে।

/এসএনএস/আরআইজে/
বিষয়:
উচ্ছেদ অভিযান
সম্পর্কিত
খিলক্ষেতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে রেলের জমি উদ্ধার
সীতাকুণ্ডে বনভূমিতে অবৈধ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড উচ্ছেদ
অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদে তিতাস গ্যাসের সাঁড়াশি অভিযান
সর্বশেষ খবর
র‌্যাব বিলুপ্তির বিষয়টি সরকার দেখবে: র‌্যাব ডিজি
র‌্যাব বিলুপ্তির বিষয়টি সরকার দেখবে: র‌্যাব ডিজি
ফিলিপিনো জাহাজকে ধাওয়া করতে গিয়ে দুই চীনা জাহাজের সংঘর্ষ
ফিলিপিনো জাহাজকে ধাওয়া করতে গিয়ে দুই চীনা জাহাজের সংঘর্ষ
এনবিআরের দুই কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের দুই কর্মকর্তাকে বদলি
৫ কোটি টাকার সৈকত সড়ক সমুদ্রে বিলীন, অনিয়মের সত্যতা পেলো দুদক
৫ কোটি টাকার সৈকত সড়ক সমুদ্রে বিলীন, অনিয়মের সত্যতা পেলো দুদক
সর্বাধিক পঠিত
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
বাছাইয়ে উত্তীর্ণ এনসিপিসহ ১৬ দল
বাছাইয়ে উত্তীর্ণ এনসিপিসহ ১৬ দল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media