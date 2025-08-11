গাজীপুরে যৌথ অভিযানে ১.৯৫ একর বনভূমি পুনরুদ্ধার

গাজীপুরের ভাওয়াল রেঞ্জের ভবানীপুর বিট এলাকায় যৌথ অভিযানে ১২০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ১.৯৫ একর সংরক্ষিত বনভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় আজ সোমবার (১১ আগস্ট) এ অভিযান পরিচালনা করে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা।
মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাব, পুলিশ ও বন বিভাগের সমন্বিত এই অভিযানে সিএস দাগ নং ১০৮০ এর জমি থেকে অবৈধভাবে নির্মিত ভবন, দোকানসহ ছোট-বড় মোট ১২০টি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।
এছাড়া, পরিবেশ অধিদফতরের উদ্যোগে ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় চার জেলায় পলিথিন ও শব্দদূষণবিরোধী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। যশোরের চৌগাছা বাজারে মেসার্স সাত্তার স্টোর থেকে ৬৬ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় হয়। চাঁদপুরে সার্কিট হাউসের সামনে শব্দদূষণবিরোধী অভিযানে তিনটি পরিবহন থেকে পাঁচটি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ ও ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
কুমিল্লার টমছম ব্রিজ এলাকায় দুই দোকান থেকে প্রায় ১০০ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় হয়। নারায়ণগঞ্জের ওয়াপদারপুল, ফতুল্লায় তিনটি দোকান থেকে ১৮ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বনভূমি পুনরুদ্ধার, পরিবেশ সুরক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের অভিযান সারা দেশে অব্যাহত থাকবে।