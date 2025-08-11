X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাছাই শেষে চূড়ান্ত হয়েছে নতুন ২২ দল, মাঠ পর্যায়ে তদন্ত শুরু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:১১আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:২১
নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত হয়েছে নতুন ২২টি দল। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা ৮৪টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২২টির মাঠ পর্যায়ের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দলগুলোর দেওয়া তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে এই যাচাই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

সোমবার (১১ আগস্ট) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়। 

অন্যদিকে, একইদিন সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ‘নতুন দল নিবন্ধনের জন্য মোট ১৪৩টি আবেদন জমা পড়েছিল। এর মধ্যে ২২টি দলকে প্রাথমিকভাবে যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই দলগুলোকে মাঠ পর্যায়ের যাচাই-বাছাই করা হবে। বাকি ১২১টি দলকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।’

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, যাচাই-বাছাই করা ২২টি দলের পদাধিকারীর তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

১. ফরোয়ার্ড পার্টি: এই দলের মহাসচিব মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরী।

২. আমজনতার দল: কর্ণেল মিয়া মসিউজ্জামান এই দলের সভাপতি।

৩. বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি (বিজিপি): চেয়ারম্যান এমএম শাহাদাত।

৪. বাংলাদেশ সংস্কারবাদী পার্টি (বিআরপি): মো. নুরুল হক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৫. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি: মহাসচিব মুহাম্মদ মুসা বিন ইযহার।

৬. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): এই দলের সমন্বয়ক মাসুদ রানা।

৭. মৌলিক বাংলা: সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ সাকী।

৮. বাংলাদেশ জাস্টিস অ্যান্ড ডেভোলপমেন্ট পার্টি: চেয়ারম্যান মো. দেলোয়ার হোসাইন।

৯. জাতীয় জনতা পার্টি: অ্যাড. মো. হুমায়ুন কবীর আকন এই দলের চেয়ারম্যান।

১০. জনতার দল: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. শামীম কামাল চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন।

১১. জনতা পার্টি বাংলাদেশ: ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন এবিএম ওয়ালিউর রহমান খান।

১২. বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি: আহ্বায়ক মোহাম্মদ রফিকুল আমিন।

১৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি: মো. নাহিদ ইসলাম এই দলের আহ্বায়ক।

১৪. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ: চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম।

১৫. ভাসানী জনশক্তি পাটি: শেখ মো. রফিকুল ইসলাম এই দলের চেয়ারম্যান।

১৬. বাংলাদেশ বেকার মুক্তি পরিষদ: সভাপতি মো. আতিকুর রহমান (রাজা)।

১৭. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-সিপিবি (এম): সভাপতি আব্দুস সামাদ সুজন।

১৮. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাহজাহান সিরাজ): এই দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল।

১৯. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি: মহাসচিব মুফতি মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম।

২০. বাংলাদেশ বেকার সমাজ (বাবেস): সভাপতি মো. হাসান।

২১. বাংলাদেশ সলুশন পার্টি: শামছুল হক এই দলের সভাপতি।

২২. নতুন বাংলাদেশ পার্টি: চেয়ারম্যান মেজর সিকদার আনিসুর রহমান (অব.)।

/এএজে/আরআইজে/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশন
সম্পর্কিত
পুরো আসনের ভোট বাতিল ও ফল স্থগিতের ক্ষমতা পাচ্ছে ইসি
বিগত ৩ নির্বাচনের জরুরি তথ্য চেয়ে ইসিতে চিঠি নির্বাচন তদন্ত কমিশনের
বাছাইয়ে উত্তীর্ণ এনসিপিসহ ১৬ দল
সর্বশেষ খবর
‘পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হবে’
কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ডিএমপি কমিশনার‘পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হবে’
হাসপাতালের বেজমেন্টে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
হাসপাতালের বেজমেন্টে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
বনসাই ও অপরিপক্ব জামায়াতে ইসলামী
বনসাই ও অপরিপক্ব জামায়াতে ইসলামী
পাওনা পরিশোধের আশ্বাসে শ্রম ভবন ছাড়লেন শ্রমিকরা
পাওনা পরিশোধের আশ্বাসে শ্রম ভবন ছাড়লেন শ্রমিকরা
সর্বাধিক পঠিত
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media