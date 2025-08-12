জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর অভিযান: গ্রেফতার ১৪, হত্যাকাণ্ডে চার জনের সংশ্লিষ্টতা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে দিনভর পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় সংঘর্ষে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র, হেলমেট ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়।
সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ১২টার দিকে সেনাবাহিনীর শেরেবাংলা নগর থানার অস্থায়ী ক্যাম্পে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ‘ডেয়ারিং টাইগার্স’-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজিম।
এর আগে, সোমবার দুপুর তিনটার দিকে জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবার ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ‘বুনিয়া সোহেল’ ও ‘চুয়া সেলিম’ গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে শাহ আলম (২২) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজিম জানান, গ্রেফতার ১৪ জনের মধ্যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চারজনের এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা মিলেছে। তবে তদন্ত শেষে জড়িত অন্যদের পরিচয়ও জানা যাবে।
ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্ত করে গ্রেফতার
গত দুইদিন ধরে ক্যাম্পে চলা সংঘর্ষের ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর এই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, ক্যাম্পের গত দুই দিনের সংঘর্ষের সময়কার ফুটেজে যাদের দেখা গেছে তাদের লক্ষ্য করে অভিযান চালানো হয়। যাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে, একজন একজন করে তাদেরকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।
জেনেভা ক্যাম্পে অপরাধ ও সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে যৌথ বাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর এই কর্মকর্তা।