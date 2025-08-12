X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
অনলাইনে হয়রানি

কারা পিছে লেগেছে বললেন আইনজীবী জেড আই খান পান্না

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ০১:১৫আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ০১:১৫
আইনজীবী জেড আই খান পান্না (ছবি: সংগৃহীত)

অনলাইনে একের পর এক হয়রানি আর গুজবের শিকার আইনজীবী জেড আই খান পান্না। সামাল দিতে কখনও ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছেন, কখনও লাইভে এসে নানা আহ্বান জানাচ্ছেন। কেন হুট করে তাকে এসবের মুখোমুখি হতে হচ্ছে? এই আইনজীবী মনে করেন, স্বাধীনতাবিরোধী যারা-জামায়াত ইসলামী থেকে শুরু করে তাদের বাচ্চা-কাচ্চারা তার পিছে লেগেছে।

গত সপ্তাহে হঠাৎ একটি পোস্ট ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যায় যাতে লেখা ছিল— ড. কামাল ও তার নেতৃত্বে শোক র‍্যালি যাবে ৩২ নম্বর অভিমুখে, স্বাধীনতার সপক্ষের সবাই প্রস্তুত হন। এরপর তিনি তার ভেরিফায়েড পেজ থেকে জানান, সদ্য গঠিত সংগঠন একাত্তর মঞ্চের নামে শোক মিছিলের যে পোস্ট ভাইরাল হয়েছে, তা সঠিক নয়।

এরপরই ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে এডিট করা অশালীন ছবি। নেটিজেনরা সেটা জেড আই খান পান্নার ছবি বলে চালানোর চেষ্টা করলে আবারও ব্যাখ্যা হাজির করে তার বিরুদ্ধে ঘটা ষড়যন্ত্রের কথা জানান।

নিজের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশালীন গুজব প্রচারের প্রতি ঘৃণা জানিয়ে জেড আই খান পান্না বলেন, আমি জানি, স্বাধীনতাবিরোধী যারা- জামায়াত ইসলামী থেকে শুরু করে তাদের বাচ্চা-কাচ্চারা এসব করছে। বিগত বিএনপি-আওয়ামী লীগ আমলেও এমনটা দেখিনি। এখন কোনও পোস্ট করলে সেখানে বাজে বাজে কমেন্ট করছে তারা।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। অথচ ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর তাকেই হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি করা হয়েছিল। এরপরও সময়ে সময়ে আলোচনায় উঠে আসেন সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবীর নাম। সর্বশেষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার নামে কিছু অশালীন ছবির মাধ্যমেও গুজব ছড়ানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়।

এসব অপপ্রচার বা গুজবের কোনও শেষ আছে কিনা জানতে চাইলে জেডআই খান পান্না বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, অবশ্যই শেষ আছে। আমার বয়স প্রায় ৮০ বছরের কাছাকাছি। আমাকে অনেকে অনেক কথা বলে। বিএনপি-আওয়ামী লীগের আমলেও এত ন্যাক্করজনক কমেন্ট পাইনি। এখন পাই। শিক্ষিত যারা তারা এসব করে না। তবে এরও শেষ আছে।

মূলত স্বাধীনতার পক্ষে, দেশের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণে হেনস্তা করে কাবু করার চেষ্টা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বৈষম্য দূর করার কথা বলে আন্দোলনকারীরা নীতিগতভাবে যখন একাত্তরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলো তখনই আমি সোচ্চার হয়ে উঠেছি। ৫ আগস্টের পর আর্মির চিফ তখনকার নিষিদ্ধ থাকা জামায়াত ইসলামী ও মামুনুল হকদের মতো লোকদের সামনে নিয়ে আসলেন, বিএনপিকে পাশ কাটিয়ে। এসব কি? এখনও দেখছি চব্বিশকে একাত্তরের মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে। এসব দেখে আমি চুপ তাকতে পারি না।’

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান রক্ষার দাবিতে ‘মঞ্চ ৭১’ নামে একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম আত্মপ্রকাশ করেছে। যেখানে সমন্বয় করার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন আইনজীবী জেডআই খান পান্না। সেই ‘মঞ্চ ৭১’ এর ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা প্রসঙ্গে একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সুপ্রিম কোর্টের এই জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বলেন, যেখানে একাত্তরের ওপর আঘাত আসবে সেখানেই আমি দাঁড়িয়ে যাবো। প্রয়োজনে একা পোস্টার-ব্যানার নিয়ে দাঁড়াবো। আমি সবার শান্তিপূর্ণ অবস্থান চাই, কাউকে আঘাত করে না।

 

বিআই/ইউআই/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
কারা পিছে লেগেছে বললেন আইনজীবী জেড আই খান পান্না
অনলাইনে হয়রানিকারা পিছে লেগেছে বললেন আইনজীবী জেড আই খান পান্না
জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর অভিযান: গ্রেফতার ১৪, হত্যাকাণ্ডে চার জনের সংশ্লিষ্টতা
জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর অভিযান: গ্রেফতার ১৪, হত্যাকাণ্ডে চার জনের সংশ্লিষ্টতা
দুই মাস ধরে হাঙ্গেরিতে, বিমানের প্রধান প্রকৌশলীর কৈফিয়ত তলব
দুই মাস ধরে হাঙ্গেরিতে, বিমানের প্রধান প্রকৌশলীর কৈফিয়ত তলব
সর্বাধিক পঠিত
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media