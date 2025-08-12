X
মালিবাগে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে নারীর মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫৫আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫৫
রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় নির্মাণাধীন দশতলা ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে পড়ে ঝরনা বেগম (৫৫) নামে এক নারী বাবুর্চির মৃত্যু হয়েছে। নিহত ঝরনা বেগম ওই ভবনের শ্রমিকদের রান্নার কাজ করতেন।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাত সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে রাত পৌনে ৯টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে নিয়ে আসা ভবনের কেয়ারটেকার আব্দুল মান্নান জানান, ঝরনা বেগম দ্বিতীয় তলায় রান্নার কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন তিনি।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি হাতিরঝিল থানাকে জানানো হয়েছে।

নিহত ঝরনা বেগমের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায়। স্বামী ইয়ার হোসেনের সঙ্গে মালিবাগ রেলগেট এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি।

 

