উড়োজাহাজ সংকটে দুটি ফ্লাইট বাতিল

উড়োজাহাজ সংকটের কারণে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা-কুয়েত ও ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই রুটের দুটি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।
বিমান সূত্র জানিয়েছে, আজ (মঙ্গলবার) ফ্লাইট দুটি বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার দিয়ে পরিচালনার কথা ছিল। কিন্তু উড়োজাহাজের সংকটে বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটের ঢাকা-কুয়েত রুটের বিজি ৩৪৩ ফ্লাইট এবং বিকাল ৫টা ৫ মিনিটের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই ফ্লাইট দুটি বাতিল করতে হয়েছে।
এ বিষয়ে বিমান বাংলাদেশের জিএমপিআর এ বি এম রওশন কবির বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, কুয়েত এবং দুবাইয়ের দুটি ফ্লাইট বাতিলের কারণ হচ্ছে এয়ারলাইন্সের এয়ারক্রাফট স্বল্পতা।
কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, রোমে একটি ফ্লাইট ২৬২ জন যাত্রী নিয়ে গ্রাউন্ডেড হয়ে আছে। সেটি মেরামতের কাজ চলছে। যার ফলে শিডিউল অনুযায়ী উড়োজাহাজ দেওয়া যাচ্ছে। এ কারণে দুটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
বাতিল দুটি ফ্লাইটের যাত্রীদের বিষয়ে তিনি বলেন, ঢাকা-কুয়েত রুটের বিজি ৩৪৩ ফ্লাইটটি আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই ফ্লাইটটি বিকাল ৫টা ৫ মিনিটে ঢাকা ছেড়ে যাবে।