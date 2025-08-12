X
১২ আত্মকর্মী ও চার যুব সংগঠক পেলেন জাতীয় যুব পুরস্কার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৬আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৬
অতিথিরা ও পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তিরা

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে সফল আত্মকর্মী হিসেবে ১২ জন ও যুব সংগঠক ক্যাটাগরিতে চার জনসহ মোট ১৬ জন পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. মাহবুব-উল-আলমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ও রেলপথ মন্ত্রণালয়) শেখ মইনউদ্দিন, যুব উন্নয়ন অধিদফতরের মহাপরিচালক ডা. গাজী সাইফুজ্জামান।

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। সেমিকন্ডাকটর শিল্পের সম্ভাবনা যাচাই ও উন্নয়ন, ইন্টারনেট খরচ কমানো, আধুনিক আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণ, স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম তৈরিসহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি খাতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, সম্প্রতি ই-স্পোর্টসকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং দেশের ই-স্পোর্টস খাতের বিকাশে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো তৈরির কাজও এগিয়ে চলছে।

উপদেষ্টা বলেন, তরুণ শক্তিই আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ ও শক্তি। সরকার সেই বাস্তবতা উপলব্ধি করে যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ঋণ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যতিক্রমী কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। অধিদফতর সৃষ্টির পর থেকে চলতি বছরের  জুন পর্যন্ত ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৫০১টি উপজেলায় মোট ৮৩টি ট্রেডে প্রায় ৭৪ লাখ যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ১১ লাখ যুবক ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ পেয়েছে। 

