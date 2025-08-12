X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
জাতীয় সংস্কৃতি জোটের নতুন কমিটি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৯আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৯
প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারি

বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় কাউন্সিল-২০২৫ এ জাতীয় সংস্কৃতি জোটের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে কবি ও সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মু. নজরুল ইসলাম তামিজী পঞ্চমবারের মতো প্রেসিডেন্ট এবং সাহিত্যিক-কবি মো. আমির হোসেন জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন।

সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুর ১২টায় রাজধানীর কবি সংসদ বাংলাদেশ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

১০১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি হয়েছেন সাবেক জেলা ও দায়রা জজ রফিকুর রহমান পাটওয়ারী (মানবাধিকার গোয়েন্দা সংবাদ ফাউন্ডেশন)। সহ-সভাপতি হয়েছেন কবি অশোক ধর (স্বদেশ থিয়েটার), ড. শহীদুল ইসলাম (সিএলএবি) ও ড. জাহিদ আহমেদ চৌধুরী (ঝলক ফাউন্ডেশন)।

এ ছাড়া জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবি আকতার হোসেন (মুক্তচিন্তা), দফতর সম্পাদক কবি রলি আক্তার (আমরা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন), সাংগঠনিক সম্পাদক কবি তৌহিদুল ইসলাম কনক (কবি সংসদ বাংলাদেশ), অর্থ সম্পাদক কবি ফারুক মাহমুদ গাজী (দনিয়া সাহিত্য পরিষদ), স্বাস্থ্য সম্পাদক ডা. জান্নাতুল ফেরদৌসী (বর্ণধারা), যুব সম্পাদক কবি আর. মজিব (কুমিল্লা কবি পরিষদ) এবং প্রেস সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক ও কোটা সংস্কার আন্দোলনের রিটকারীদের নেতা মোহাম্মদ আবদুল অদুদ।

নবগঠিত কমিটিতে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি (অব.) মো. আনোয়ার হোসেন, নার্গিস জুঁই, কবি প্রদীপ মিত্র, কবি প্রসপারিনা সরকার, ড. মাহবুবুর রশীদ, মো. মনির হোসেন, কবি সুবর্ণা দাস, সাঈদ মাহমুদ, মানিক মজুমদার, কবি ইকবাল হোসেন, সাদিয়া তাসলিম, জাহাঙ্গীর আলম, কবি নুরুল্লাহ ফরহাদ নুর চৌধুরী, নাজমুল হাসান মিলন, মাঈনউদ্দীন, এস এস সাব্বির নেওয়াজ সাগর, প্রিয়াংকা বিশ্বাস পিংকি, লিটন সিদ্দিকী, কবি বাপ্পী সাহা, শাহীন ভূঁইয়া, নূর আলম, আলমগীর কবির হৃদয়, আফরিনা পারভীন প্রমুখ।

এসময় লিয়াজো কমিটি, আর্থিক স্বচ্ছতা কমিটি এবং জাতীয় সংস্কৃতি উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির নামও ঘোষণা করা হয়।

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম তামিজী বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে নব্বইয়ের অপমৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে দেওয়া হবে না। গণ-সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও গবেষণায় কমিটি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে।

/এসএনএস/এমকেএইচ/
