X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা উপলক্ষে ডিএমপির বিশেষ নিরাপত্তা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২০আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২০
সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী

আগামী ১৬ আগস্ট সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব জন্মাষ্টমী রাজধানী ঢাকায় উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা ও সংশ্লিষ্ট আয়োজন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ডিএমপি সদর দফতরে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রার নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

সভায় কমিশনার বলেন, “প্রতি বছরের মতো এবারও জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা ও অন্যান্য আয়োজনে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। সশস্ত্র বাহিনী, সিটি করপোরেশন ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে এই নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হবে।”

সভায় ডিএমপির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপারেশনস্) মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ পিপিএম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নেন— গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি, সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতারা, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা, উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, স্বাস্থ্য অধিদফতরের প্রতিনিধি এবং ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সভায় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে— প্রতিটি মন্দিরে উন্নতমানের সিসি ক্যামেরা স্থাপন, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও স্বামীবাগ ইস্কন মন্দিরে আর্চওয়ে বসানো, শোভাযাত্রা নির্দিষ্ট সময়ে শুরু ও শেষ করা, নির্ধারিত পোশাক বা দৃশ্যমান আইডি কার্ডে পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

এছাড়া, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ, এবং জরুরিসেবা নিশ্চিত করতে ফায়ার সার্ভিস ও স্বাস্থ্য বিভাগকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়। সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন— ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. সরওয়ার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) ফারুক আহমেদ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম) মো. মাসুদ করিম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস্, ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলীসহ ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ, ইসকন বাংলাদেশের সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা।

 

/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
ডিএমপি
সম্পর্কিত
কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ডিএমপি কমিশনার‘পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হবে’
কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলিডিএমপির সাবেক কমিশনারসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
শুক্রবার থেকে যমুনাসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ
সর্বশেষ খবর
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
‘ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করবে’
গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট‘ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করবে’
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
নৌবাহিনীর সহায়তায় ‘ডিফেন্স জার্নালিজম’ কর্মশালা
নৌবাহিনীর সহায়তায় ‘ডিফেন্স জার্নালিজম’ কর্মশালা
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media