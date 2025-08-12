নৌবাহিনীর সহায়তায় ‘ডিফেন্স জার্নালিজম’ কর্মশালা

ডিফেন্স জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিজাব) উদ্যোগে প্রতিরক্ষাবিষয়ক সাংবাদিকতা নিয়ে ‘ডিফেন্স জার্নালিজম’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌবাহিনীর সহযোগিতায় মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) কক্সবাজারে ‘স্বপ্নীল সিন্ধু’র হলরুমে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
ডিজাব সভাপতি আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রতিরক্ষাবিষয়ক বিটে কর্মরত সাংবাদিকরা ছাড়াও নৌ বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
কর্মশালায় নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা বলেন, বঙ্গোপসাগরের জলসীমার নিরাপত্তায় সার্বক্ষণিক নজরদারি করা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে লঞ্চডুবি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ ‘ইন এইড টু সিভিল’ পাওয়ারের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীও কাজ করে যাচ্ছে। তারা বলেন, ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী। জল, স্থল ও আকাশপথে নৌবাহিনীর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জাতিসংঘ মিশনেও অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছে নৌবাহিনী। এতে ডিজাবের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলী আসিফ শাওন সংগঠনের সার্বিক পরিচিতি তুলে ধরে প্রতিরক্ষা সাংবাদিকতার নানা দিক তুলে ধরেন।
আয়োজনে ডিজাবের সিনিয়র সদস্য ও দৈনিক কালের কণ্ঠের নগর সম্পাদক কাজী হাফিজ বলেন, এ ধরনের কর্মশালার মধ্য দিয়ে প্রতিরক্ষা সাংবাদিকতায় সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও বেশি উৎকর্ষতা অর্জন সম্ভব। এ সময় তিনি দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর কর্মকাণ্ডের নানা দিক তুলে ধরেন।
কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন—ডিজাবের সহ-সভাপতি তারিকুল ইসলাম মাসুম, সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ উল্লাহ, বাংলা ট্রিবিউনের বিশেষ প্রতিনিধি ও সংগঠনের অর্থ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মিরাজ মিজু, যুগ্ম সম্পাদক কাজী সোহাগ, দফতর সম্পাদক ইসমাইল হোসেন ইমু, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কামাল হোসেন তালুকদার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাজ্জাদ মাহমুদ খান, নির্বাহী সদস্য এম এম বাদশাহ এবং আরিফুর রহমান রাব্বিসহ রাজধানী ঢাকায় কর্মরত প্রায় ৩০ জন সাংবাদিক। এ সময় সাংবাদিকদের অনেকে নিজেদের প্রতিরক্ষা বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।