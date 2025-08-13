X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
কাওরান বাজারে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩০

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২১আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২১
কাওরান বাজার ও আশপাশের এলাকায় অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রাজধানীর কাওরান বাজার ও আশপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়ে পেশাদার ছিনতাইকারীসহ বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৩ আগস্ট) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।

গ্রেফতাররা হলো- মো. জনি (২৭), মো. লিটন (১৮), মো. শরীফ মোল্লা (৪০), মো. জামাল (৫০), মো. মনির, মো. সোহাগ মিয়া (৩২), মো. নাজমুল (১৯), মো. সাকিব (২০), মো. রায়মন (২৬), মো. আব্দুর রহমান (১৯), মো. সোহেল হোসেন (২১), মো. তুহিন (১৮), মো. মেহেদি হাসান (২১), মো. আরিফ গাজী (২৩), মো. আকাশ (২২), মো. খায়রুল, মো. রুবেল, মো. মুহিন (১৫), মো. মিঠু (২৩), মো. নাইম ইসলাম (১৯), মো. নাজমুল হোসেন (১৭), মো. জনি ইসলাম (১৮), মো. সুমন (২০), মো. মামুন হাসান (২০), মো. রিপন (৩৪), মো. সুজন (২৬), মো. ফারুক (৫০), সুবেল মিয়া (২৪), শুভ কুমার দাশ (২১) ও সোহান গাজী (১৯)।

তালেবুর রহমান জানান, গতকাল (মঙ্গলবার) বিশেষ অভিযান চালিয়ে তেজগাঁও থানাধীন কাওরান বাজার ও আশপাশের এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছে পেশাদার সক্রিয় ছিনতাইকারী, মাদকসেবী, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসীসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী।

গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

রাজধানী
