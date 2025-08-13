X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ বাতিলের প্রশ্নে রায় ২ সেপ্টেম্বর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৩
হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)

বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের বৈধতা প্রশ্নে জারি করা রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষ হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী ২ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণার দিন নির্ধারণ করেছেন হাইকোর্ট।

বুধবার (১৩ আগস্ট) বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রায়ের জন্য এ দিন ধার্য করেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। ইন্টারভেনর হিসেবে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম।

এর আগে গত ২৩ এপ্রিল বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের বৈধতা প্রশ্নে জারি করা রুলের চূড়ান্ত শুনানি শুরু হয়।

বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আবেদন নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টে বেঞ্চ গঠন করে দেন প্রধান বিচারপতি। গত ২০ এপ্রিল প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ এ বেঞ্চ নির্ধারণ করেন।

এর আগে মামলাটি বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চে শুনানি ও নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল। তবে গত ২৪ মার্চ বিচারপতি ফারাহ মাহবুব আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় সেই বেঞ্চটি ভেঙে যায়।

এরপর সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য নতুন বেঞ্চ নির্ধারণের আবেদন করেন রিটকারী আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। তিনি ২০২৪ সালের ২৫ আগস্ট ১০ জন আইনজীবীর পক্ষে মূল সংবিধানের ১৯৭২ সালের ১১৬ অনুচ্ছেদ পুনর্বহালের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিটটি দায়ের করেন। পরে হাইকোর্ট রুল জারি করে জানতে চায়—বিদ্যমান সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না।

বর্তমানে প্রযোজ্য (সংশোধিত) সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘অধস্তন আদালতের দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে।’ কিন্তু ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, ‘বিচারকর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্বে নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে।’

বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি ও শৃঙ্খলাবিধির ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব রয়েছে, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

/বিআই/আরআইজে/
বিষয়:
হাইকোর্টসংবিধান
সম্পর্কিত
হাইকোর্টের এজলাসে ঢোকার সময় ইয়াবা, মদ ও হেরোইনসহ আটক ১
হত্যাচেষ্টা মামলায় শমী কায়সারকে জামিন দিলেন হাইকোর্ট
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
সর্বশেষ খবর
বাহরাইনে যাচ্ছেন কিউবা-তপুরা
বাহরাইনে যাচ্ছেন কিউবা-তপুরা
আলী রীয়াজ দেখাতে না পারলেও আমরা পারবো: ডা তাহের
আলী রীয়াজ দেখাতে না পারলেও আমরা পারবো: ডা তাহের
লঘুচাপের প্রভাবে বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত, ভারী বৃষ্টির শঙ্কা
লঘুচাপের প্রভাবে বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত, ভারী বৃষ্টির শঙ্কা
যতীন সরকারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া, রাতে নেত্রকোনায় শেষকৃত্য
যতীন সরকারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া, রাতে নেত্রকোনায় শেষকৃত্য
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
নাদিরা ইয়াসমিনকে হয়রানি ও ওএসডির প্রতিবাদে পেন ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি
নাদিরা ইয়াসমিনকে হয়রানি ও ওএসডির প্রতিবাদে পেন ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media