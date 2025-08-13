X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন যাচাইয়ে কমিটি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৫আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৫
নির্বাচন ভবন

আগামী নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হতে আগ্রহী—এমন পর্যবেক্ষক সংস্থারগুলোর নিবন্ধন আবেদন যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত ১০ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

বুধবার (১৩ আগস্ট) নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক মো. শরিফুল আলমের সই করা চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ইসির আইন শাখার যুগ্ম সচিব ফারুখ আহমেদ। সদস্য সচিব করা হয়েছে জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক মো. আশাদুল হককে। এছাড়া অন্য সদস্যরা হলেন— জনসংযোগ শাখার পরিচালক মো. শরিফুল আলম, লাইব্রেরিয়ান নাছিমা আক্তার, সিনিয়র সহকারী সচিব আরাফাত আরা, সহকারী সচিব জেবুন নাহার ও মাহবুব রোমান চৌধুরী, সহাকরী প্রোগ্রামার আবু নাসের মো. মানছুর হেল্লাজ, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটয়ের সহকারী পরিচালক মো. মোশাররফ হোসেন ও সহকারী সচিব  মো. আশরাফুল আলম।

ইসির জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক মো. আশাদুল হক জানিয়েছেন, এবার নিবন্ধনের জন্য দেশি পর্যবেক্ষক সংস্থার নির্ধারিত সময়সীমার (১০ আগস্ট) মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন ৩১৮টি। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদন এসেছে ১৩টি।

সম্প্রতি পর্যবেক্ষক নীতিমালা সংশোধন করেছে ইসি। এতে আগের ৯৬টি সংস্থার সবগুলোর নিবন্ধন বাতিল হয়ে যায়।

 

/এএজে/এপিএইচ/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনপর্যবেক্ষক
সম্পর্কিত
জুলাই সনদের আলোকে নির্বাচন হতে হবে: ইসলামী আন্দোলন
চিলেকোঠায় কিংসাইজ খাট ও ড্রেসিং টেবিল নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়‘জমিয়ত ও নেজামে ইসলাম পার্টি’র নামে নিবন্ধন দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন
আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারে ১২ কোটি ৭৮ লাখ ভোটার: ইসি
সর্বশেষ খবর
জুলাই আন্দোলনে হামলার আসামি পেলেন ‘গণঅভ্যুত্থানে সাহসী সাংবাদিকের’ সম্মাননা
জুলাই আন্দোলনে হামলার আসামি পেলেন ‘গণঅভ্যুত্থানে সাহসী সাংবাদিকের’ সম্মাননা
কোহলির সঙ্গে তুলনাই বাবরের পতনের কারণ: শেহজাদ
কোহলির সঙ্গে তুলনাই বাবরের পতনের কারণ: শেহজাদ
দেশে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
দেশে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
পাম্পে তেল চুরি, দুই ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা
পাম্পে তেল চুরি, দুই ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা
সর্বাধিক পঠিত
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
চার মাস পর হিলি স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি
চার মাস পর হিলি স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media