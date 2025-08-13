পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন যাচাইয়ে কমিটি

আগামী নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হতে আগ্রহী—এমন পর্যবেক্ষক সংস্থারগুলোর নিবন্ধন আবেদন যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত ১০ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বুধবার (১৩ আগস্ট) নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক মো. শরিফুল আলমের সই করা চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ইসির আইন শাখার যুগ্ম সচিব ফারুখ আহমেদ। সদস্য সচিব করা হয়েছে জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক মো. আশাদুল হককে। এছাড়া অন্য সদস্যরা হলেন— জনসংযোগ শাখার পরিচালক মো. শরিফুল আলম, লাইব্রেরিয়ান নাছিমা আক্তার, সিনিয়র সহকারী সচিব আরাফাত আরা, সহকারী সচিব জেবুন নাহার ও মাহবুব রোমান চৌধুরী, সহাকরী প্রোগ্রামার আবু নাসের মো. মানছুর হেল্লাজ, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটয়ের সহকারী পরিচালক মো. মোশাররফ হোসেন ও সহকারী সচিব মো. আশরাফুল আলম।
ইসির জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক মো. আশাদুল হক জানিয়েছেন, এবার নিবন্ধনের জন্য দেশি পর্যবেক্ষক সংস্থার নির্ধারিত সময়সীমার (১০ আগস্ট) মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন ৩১৮টি। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদন এসেছে ১৩টি।
সম্প্রতি পর্যবেক্ষক নীতিমালা সংশোধন করেছে ইসি। এতে আগের ৯৬টি সংস্থার সবগুলোর নিবন্ধন বাতিল হয়ে যায়।