শেওড়াপাড়ায় নারীর রহস্যজনক মৃত্যু

রাজধানীর শেওড়াপাড়ায় ফাহমিদা তাহসিন কেয়া (২৫) নামে এক নারীর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। স্বজনদের অভিযোগ, পারিবারিক কলহের জেরে কেয়ার স্বামী সিফাত আলী (৩০) শ্বাসরোধে তাকে হত্যা করে পালিয়ে যান। মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজ্জাত রোমান এ তথ্য জানান।
নিহতের ফুফু সৈয়দা ফাতেমা জাহান কলি বলেন, রাত ২টার দিকে সিফাত তার শাশুড়ি নাজমা বেগমকে ফোন করে কেয়ার অসুস্থতার কথা জানিয়ে দ্রুত বাসায় আসতে বলেন। কী হয়েছে জানতে চাইলে বলেন, কেয়া মারা গেছে। পরে নাজমা বেগম ও তার স্বামী ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, সিফাত কেয়াকে নিয়ে পান্থপথের বিআরবি হাসপাতালে যাচ্ছেন। হাসপাতালে পৌঁছার পর চিকিৎসকরা কেয়াকে মৃত ঘোষণা করলে সিফাত পালিয়ে যান।
নিহতের বাবা রফিকুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, সিফাত খুবই বদমেজাজি ছিল। সন্তানদের সামনে খারাপ আচরণ ও মারধর করতো।
তিনি বলেন, কেয়ার এক মেয়ে ও তিন ছেলে। বড় মেয়ে ভিকারুননিসা স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। কয়েকদিন আগে কেয়া বলেছিল, সে আর পারছে না, সংসার করতে পারবে না।
ওসি মো. সাজ্জাত রোমান জানান, গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুর খবরে পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে আছে এবং সেখানে সুরতহাল করা হবে।
আত্মহত্যা নাকি হত্যা, তা এখনও নিশ্চিত নয়। সুরতহাল, ময়নাতদন্ত ও পুলিশি তদন্তের পর মৃত্যুর রহস্য স্পষ্ট হবে এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান ওসি।