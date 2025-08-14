X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আবারও গ্রেফতার প্রিন্স মামুন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৭আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৭
প্রিন্স মামুন

টিকটকার আব্দুল্লাহ আল মামুন ওরফে প্রিন্স মামুনকে (২৫) আবারও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) তাকে গ্রেফতার করা হয়। 

রাজধানীর ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল হাসান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আদালতের ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে আজ ভোরে প্রিন্স মামুন ওরফে আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এর আগে, গত বছর জুনে রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানায় লায়লা আখতার ফারহাদের দায়ের করা ধর্ষণের মামলায় প্রিন্স মামুনকে গ্রেফতার করা হয়। মামুনের বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে অনলাইনে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও মানহানিকর তথ্য প্রচারের অভিযোগ করেছিলেন লায়লা।

গ্রেফতারের পর প্রিন্স মামুনের বিরুদ্ধে লায়লার মামলা খারিজ করে দেন ট্রাইব্যুনাল। গত ১৩ জুলাই ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক নুরে আলমের আদালতে এ আদেশ ঘোষণা করা হয়।

প্রসঙ্গত, প্রিন্স মামুনের উত্থান মূলত সোশ্যাল মিডিয়া টিকটক ও লাইকির সুবাদে। নিজের করা মিউজিক ভিডিও সেখানে পোস্ট দিতেন মামুন। সেখান থেকেই তার পরিচিতি।

/কেএইচ/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পর্কিত
আ.লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের আরও ১৩ নেতাকর্মী গ্রেফতার
গভীর রাতে আ.লীগের মিছিল থেকে পুলিশকে কুপিয়ে জখম, গ্রেফতার ১৯
কৃষক লীগ নেতা বখতিয়ার গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
এবার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন চিকিৎসক-নার্সরা
এবার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন চিকিৎসক-নার্সরা
হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলার হুমকি মেলানিয়ার
হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলার হুমকি মেলানিয়ার
রাষ্ট্রপতিকে শপথ কে পড়াবেন, মতামত জানতে ৭ অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ
রাষ্ট্রপতিকে শপথ কে পড়াবেন, মতামত জানতে ৭ অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ
ডিএমটিসিএল নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত, পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের ঘোষণা
ডিএমটিসিএল নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত, পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের ঘোষণা
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media