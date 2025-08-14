X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
স্ট্যান্ড রিলিজ করা হলো ওসমানী বিমানবন্দরের মোস্তফাকে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪১আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৩
গোলাম মোস্তফা

অবশেষে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হলো বদলির আদেশ না মানা সিলেট বিমানবন্দরের সহকারী প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফাকে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়। একইসঙ্গে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক তাকে রিলিজও দেন।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) জনসংযোগ কর্মকর্তা কাওছার মাহমুদ বাংলা ট্রিবিউনকে এ তথ্য জানান।

এর আগে, গোলাম মোস্তফার বদলির আদেশ না মানার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে বাংলা ট্রিবিউন। বেবিচক সদর দফতরের কর্মকর্তারা বিষয়টি আমলে নিয়ে তাকে তাৎক্ষণিক বদলির আদেশ কার্যকরের আদেশ দেন। ওসমানী বিমানবন্দরের পরিচালক সেটি পালনও করেন।

জানা গেছে, গোলাম মোস্তফার বদলির আদেশ হয় চলতি বছরের গত ৩ জুন। জুনে ক্লোজিংয়ের অজুহাত দেখিয়ে তিনি বদলির কর্মস্থলে যোগদান করেননি। এভাবে তিনি প্রায় পাঁচ বছর একইস্থলে রয়েছেন। যখনই তার বদলির আদেশ হয়, তখন কোনও না কোনও অজুহাতে বদলির আদেশ স্থগিত করেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে বাংলা ট্রিবিউন সংবাদ প্রকাশ করে। এরপরই কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নেন।

